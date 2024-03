Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 12 marzo 2024: i numeri e la combinazione vincente

EUROJACKPOT: ESTRAZIONE RICCA DI PREMI QUELLA DI OGGI 5 MARZO 2024?

La prima estrazione della settimana dell’Eurojackpot andrà in scena nella serata di oggi, martedì 12 marzo 2024, per il concorso numero 21 dell’anno. Il montepremi si è riazzerato dopo l’esito decretato dall’urna venerdì scorso. La scorsa estrazione infatti non è stata povera, tutt’altro! Essa ha versato nelle casse dei giocatori più fortunati ben 42.468.906 euro.

In attesa di scoprire se ci sono state eventuali vincite come accaduto proprio la scorsa volta, ricordiamo quelle che sono le regole del gioco. Per partecipare al concorso, è necessario giocare una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. Chi li indovina tutti, può subito festeggiare. Anche chi azzecca la combinazione in modo parziale però potrebbe ottenere dei ghiotti premi.

Andiamo a vedere allora cosa è successo nel dettaglio nella scorsa estrazione. La combinazione vincente dello scorso venerdì 8 marzo è stata 2 – 11 – 17 – 23 – 49 con Euronumeri 4 e 12. È stato centrato in Germania un “5+2” da oltre 30,5 milioni di euro. Centrati anche cinque “5+1” da 374.824,30 euro in Germania (2), Svezia (2) e Danimarca. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 12 MARZO 2024

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

