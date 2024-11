Sarà questa la nuova serata in cui lanciarsi in feste e congratulazioni con l’estrazione di Eurojackpot? Ce lo si chiede proprio nel momento in cui escono i numeri vincenti che possono valere una vincita straordinaria. Abbiamo seguito il nuovo concorso e raccolto la combinazione fortunata per consentirvi di procedere con la verifica delle vostre giocate, nel frattempo speriamo che la dea bendata nel suo giro europeo decida di far tappa in Italia, come accaduto proprio il primo giorno di questo mese, quando il nostro Paese è stato baciato dalla fortuna grazie a una vincita da poco più di 127mila euro.

A far festa fu San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove fu effettuata la giocata con cui il fortunato possessore indovinò il 5+0 che gli valse la grande soddisfazione. Ora potrebbe toccare a voi, di certo è quello che vi auguriamo lasciandovi ai nuovi numeri vincenti di Eurojackpot di oggi.

EuroJackpot n.91 del 12/11/2024

I NUMERI VINCENTI:

2 – 3 – 34 – 38 – 49

EURONUMERI

10 – 11

VOLA IL MONTEPREMI DI EUROJACKPOT: QUANTO VALE

Un bottino incredibile è in palio oggi con la nuova estrazione di Eurojackpot: nell’appuntamento di martedì 12 novembre 2024 si possono vincere ben 105 milioni di euro. Ma non deve sorprendere tutto ciò, del resto questo gioco è in grado di arrivare a offrire fino a 120 milioni di euro.

Un’altra caratteristica che piace ai tanti appassionati è quella di avere un montepremi sempre milionario, anche quando i numeri vincenti vengono indovinati e bisogna ripartire dall’estrazione successiva. Ora che si avvicina il momento della verità, quello in cui scopriremo la combinazione fortunata, vi ricordiamo di effettuare la giocata e le modalità previste.

Bisogna semplicemente compilare la schedina con una combinazione o anche di più. Ognuna deve essere composta da 5 numeri tra 1 e 50 compresi e due Euronumero tra 1 e 12 compresi. Se vi sentite però a corto di ispirazione o non avete numeri fortunati da mettere in gioco, allora potete chiedere al sistema di produrre una combinazione casuale e poi aspettare l’uscita dei numeri vincenti.

I PREMI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT

Per stuzzicare il vostro appetito di vittorie, esaminiamo ora i premi dispensati da Eurojackpot nell’ultima estrazione, quella di venerdì scorso. Non c’è stato alcun 5+2, ma qualcuno ha sfiorato l’impresa: sono gli otto vincitori per quanto riguarda la categoria 5+1. Quindi, hanno centrato la cinquina della combinazione fortunata, ma solo uno dei due Euronumeri, vincendo così 362.563,70 euro ciascuno. Non è andato affatto male anche a chi non ha indovinato nessuno degli Euronumeri, ma ha centrato tutta la prima cinquina, visto che il premio è stato di 181.750,30 euro. Le schedine fortunate sono state nove.

Ci sono poi le 30 che hanno fatto il loro accesso nella categoria 4+2 e valgono ognuna 8.993,80 euro. Ma siamo solo all’inizio della strada, perché sono ben 12 le categorie di vincita di Eurojackpot, con cui si possono vincere anche premi minori, arrivando ad esempio ai 10,90 euro con il 2+1, ma passando per i poco meno di 300 euro del 4+1. Dunque, il consiglio è di prestare la massima attenzione per capire se siete fortunati e per quale premio.