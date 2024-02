Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 13 febbraio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO MARTEDÌ

Come accade due volte a settimana, anche in questo martedì siamo in attesa dell’appuntamento più atteso con il gioco dell’Eurojackpot, concorso europeo che permette di vincere premi enormi che arrivano fino a 120 milioni di euro. Si tratta di un concorso europeo che permette a tutti i giocatori dei Paesi membri di partecipare nella speranza di ottenere premi altissimi che partono indovinando già due numeri.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 9 Febbraio 2024

Il massimo premio in palio si vince indovinando tutti e 7 i numeri che andranno giocati nella schedina che va inoltrata entro le 20 del martedì e del venerdì, giornate in cui si tengono le estrazioni. I cinque numeri principali vanno scelti tra l’1 e il 50 mentre i 2 euronumeri tra l’1 e il 12. Dopo aver scelto questi numeri, resta solamente da attendere l’estrazione per scoprire se la propria combinazione sia vincente!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 6 Febbraio 2024

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Andiamo ora a vedere cos’è accaduto nell’ultime estrazione di questo concorso fortunato che si chiama Eurojackpot e che si tiene due volte a settimana, il martedì e il venerdì, permettendo di vincere premi che arrivano fino ad un massimo di 120 milioni. Il montepremi di questo gioco è variabile e arriva appunto fino a 120 milioni ma potrà essere anche di 120. Oscilla infatti tra queste due cifre. In base a cosa viene determinato? Se vengono indovinati i 5+2 numeri, questo tornerà a 10, altrimenti salirà estrazione dopo estrazione.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 febbraio 2024

Oggi, ad esempio, il montepremi è di 10 milioni: questo vuol dire che nell’ultima estrazione qualcuno ha indovinato i 5+2 numeri e infatti così è stato: il fortunato ha portato a casa 63.259.938,70 €. 10 invece le vittorie da 5+1 per un premio di 220.512,40 € ciascuno. 113.053,30 € sono quelli vinti da ciascuno degli 11 giocatori che hanno indovinato i 5 numeri vincenti. In totale in questa estrazione dell’Eurojackpot sono stati assegnati 893.924 premi, per un totale di 77.324.328 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA