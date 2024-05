Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 14 maggio 2024: i numeri vincenti

È pronto a fare il giro di boa il montepremi di Eurojackpot, arrivato a 52 milioni per l’estrazione di oggi, martedì 14 maggio 2024, dei numeri vincenti. Infatti, parte sempre da 10 milioni di euro, potendo arrivare fino a quota 120 milioni di euro. Se è arrivato fino a questo punto, evidentemente nessuno è riuscito a centrarlo negli ultimi concorsi, ma questo non vuol dire che nessuno sfiori la clamorosa vincita. Basti pensare a quanto accaduto venerdì, quando in tre hanno fallito l’impresa per un solo Euronumero sbagliato.

Infatti, della combinazione fortunata hanno centrato la cinquina vincente, ma non entrambi i due Euronumeri fortunati. Eppure, siamo pronti a scommettere che a quest’ora non ci staranno più pensando, visto che hanno vinto 657.126,90 euro. Questo è, infatti, l’importo che hanno vinto i tre fortunati che hanno centrato il 5+1. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato solo la cinquina fortunata di tutta la combinazione di Eurojackpot: in questo caso la vincita è di 138.970,80 euro e le schedine vincenti sono otto.

COME FUNZIONANO I PANNELLI DELLA SCHEDINA DI EUROJACKPOT

Le vincite legate all’ultima estrazione di Eurojackpot sono state tante, alcune delle quali molto ricche. Sappiate che sono 12 le categorie di vincita, quindi quella che vi abbiamo illustrato è praticamente la punta dell’iceberg. Ma per provare a vincere bisogna tentare la fortuna, quindi giocare usando la schedina formata da due pannelli, una con 50 numeri, l’altra con 12 Euronumeri. Quello che dovete fare è scegliere almeno 5 numeri dal primo pannello, quello bianco, e aggiungerne due da quello dorato, il secondo.

La giocata a Eurojackpot ha un costo di due euro, una volta effettuata non vi resta che attendere il momento della verità, cioè i sorteggi dei numeri vincenti del gioco, la cui estrazione avviene a Helsinki. A quel punto dovrete controllare i risultati per scoprire se avete vinto, cioè se la vostra giocata è vincente e, in tal caso, per quale categoria di vincita tra le 12 che sono in “ballo”.

