Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 14 novembre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: COME FUNZIONA IL CONCORSO EUROPEO?

È arrivato un nuovo martedì e questo significa come sempre solamente una cosa: Eurojackpot. Come ogni martedì e venerdì, infatti, l’appuntamento è con il prestigioso gioco europeo che permette ai giocatori sparsi tra i vari paesi del Vecchio Continente di puntare su 5+2 numeri per sperare di vincere un maxi montepremi che può arrivare fino alla cifra astronomica di 120 milioni. Il concorso, infatti, offre la possibilità di vincere premi importantissimi con un jackpot variabile che cambia: dipende infatti da vari fattori. Quando qualcuno indovinerà i 5+2 numeri, il montepremi tornerà a 10 milioni.

Quando invece nessuno indovinerà il massimo dei numeri, salirà estrazione dopo estrazione fino ad arrivare ad un massimo di 120 milioni. Dunque, il montepremi cresce ogni qualvolta non vengono indovinati i 5+2 numeri, mentre torna a 10 milioni se vengono indovinati. Oggi è di 29 milioni.

EUROJACKPOT, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE. NELLA PRECEDENTE…

L’Eurojackpot ha un montepremi variabile che come abbiamo visto, cambia in base ai numeri indovinati nell’estrazione precedente. Qualora qualcuno indovinasse i 5+2 numeri, il montepremi scenderebbe fino a 10 milioni, altrimenti andrebbe a salire fino a toccare i 120, fino a quando qualcuno non indovinerà tutti i numeri un’altra volta. Oggi, ad esempio, il concorso vede un montepremi di 29 milioni: questo vuol dire che nell’ultima estrazione nessuno ha centrato la vittoria da 5+2. 6 giocatori invece hanno indovinato 5+1 numeri ottenendo 278.817,40 € ciascuno. Altri 6 hanno indovinato i 5 numeri portando a casa 157.240,00 €.

In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 645.738 premi, per un totale di 10.683.947 € vinti. Nell’estrazione di oggi, 14 novembre, riuscirà qualcuno a portare a casa il maxi premio da 29 milioni? Lo scopriremo solamente alle 20.30!

EuroJackpot n.91 del 14/11/2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

