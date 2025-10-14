Numeri vincenti Eurojackpot, estrazione di martedì 14 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Siamo pronti a entrare nel vivo del momento più emozionante di questa serata dedicata – tra gli altri – al concorso dell’Eurojackpot con i numeri di oggi che sono stati già estratti e che tra pochissimo potrebbero regalare a qualcuno tra voi carissimi lettori un’emozione veramente unica nel suo genere grazie ai tantissimi premi in palio! Visto che l’attenzione resta concentrata lì, prima di procedere vi ricordiamo che il jackpot odierno è di ben 56 milioni di euro; mentre ora con il consueto augurio di buona fortuna, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.82 del 10/10/2025

Combinazione vincente

50 – 8 – 12 – 13 – 49

Euronumeri

2 – 4

NUOVO APPUNTAMENTO CON EUROJACKPOT

In questa giornata di martedì 14 ottobre 2025 per noi è arrivato il momento di aprire una nuovissima diretta dedicata interamente all’appuntamento odierno con l’Eurojackpot che esce da una pausa di quattro giorni dopo l’ultimissima estrazione – in cui vi anticipiamo già che non è stato vinto il jackpot – nella speranza di riuscire finalmente a rendere milionario un giocatore particolarmente fortunato!

Visto che tanto è quello l’aspetto che attira l’attenzione di tutti voi che state per compilare le vostre schedine, per aprire questo viaggio verso i numeri di oggi dell’Eurojackpot è importante che vi diciamo da subito che il jackpot è arrivato a valere ben 56 milioni di euro: si tratta – se non lo sapeste – della metà circa di quanto potrebbe valere nel migliore dei casi, pari ad addirittura 120 milioni di euro!

L’Eurojackpot, infatti, dal punto di vista del milionario premio riservato a chi indovina l’interezza dei suoi numeretti vincenti funziona identicamente al nostro amatissimo – anche lui protagonista questa sera di una nuova estrazione – Superenalotto: non si tratta di un valore fisso ma di una scalata da 10 a 120 milioni che prosegue ad ogni appuntamento in cui non viene finto, per ritornare all’inizio dopo una vincita!

STATISTICHE E DATI PER AIUTARE LA GIOCATA ALL’EUROJACKPOT: ECCO I NUMERI CONSIGLIATI

In queste ultime righe che ci restano in vista dell’estrazione dell’Eurojackpot – per la quale dovremo poi darvi appuntamento alle 8 in punto di questa sera -, possiamo anche ricordarvi che giocare è semplicissimo dato che l’unica cosa che vi sarà chiesta è di scegliere alcuni numeri: in particolare, in questo concorso, sono sette totali divisi tra i classici e gli euronumeri; tutto per l’esiguo costo di appena 2 euro!

Infine, se foste alla ricerca di numeri statisticamente più o meno probabili (ovviamente senza garanzie che possano o non possano uscire questa sera), possiamo dirvi che tra i classici dell’Eurojackpot è da tempo che l’11 guida la classifica tallonato dal 20 e contrapposto al 25 e al 19 che si fannno desiderare; mentre tra gli euronumeri al top della classifica troviamo il 3 e il 5 che hanno (ironicamente) segnato una notevole distanza dal 2 e dal 4!