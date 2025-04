Nell’ultimo martedì che ci separa dalle meritate pause pasquali – ovviamente il 15 aprile 2025 – torna a farci compagnia con i suoi sempre ambitissimi bottini e l’immancabile jackpot, il concorso dell’Eurojackpot proprio oggi protagonista di una nuova estrazione alla quale potranno partecipare i giocatori provenienti dai consueti 18 paesi europei tra i quali (non serve neppure ribadirlo!) è compresa anche l’Italia: un’occasione per cercare di diventare milionari con una semplicissima ed economica mossa che vi richiederà giusto un paio di minuti, il tutto sempre fermo restando naturalmente che l’appuntamento di oggi con l’Eurojackpot non sarà l’unico della settimana visto che venerdì potrete prendere parte ad un nuovissimo e sempre entusiasmante concorso!

Visto che li abbiamo già citati un paio di volte, vale la pena dire fin da subito a tutti voi carissimi lettori che i premi in palio oggi nell’Euojackpot vedono come assoluto protagonista quel jackpot dall’incredibile valore di 54 milioni di euro che è ancora distante dal suo massimo possibile (fissato d’abitudine a 120 milioni), ma sempre più vicino alla metà del suo lungo viaggio; mentre naturalmente non mancheranno neppure tutti gli altri undici interessantissimi bottini talvolta portatori di cifre vicinissime – e non raramente anche superiori – al milione!

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: COM’È ANDATO L’ULTIMO CONCORSO?

Proprio continuando a parlarvi di premi, vi ricordiamo che nell’appuntamento dello scorso venerdì con l’Eurojackpot nessuno (ovviamente, dato che altrimenti sarebbe tornato a quota 10 milioni) è riuscito a portarsi a casa il jackpot, ma tra i giocatori in assoluto più fortunati si contano premi – che sono in totale 5, nessuno dei quali purtroppo finito in Italia – dall’ottimo valore di oltre 418mila euro, accompagnanti da altrettanti che hanno raggiunto e superato di poco la soglia di 236mila euro: in totale tra tutti gli oltre 707mila vincitori europei sono stati incassati più di 13,3 milioni di euro, tra i quali – se ve lo steste chiedendo – i più bassi sono arrivati a valere 10 euro e 80 centesimi.