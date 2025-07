È nuovamente – come da programma – milionario il jackpot in palio questa sera nell’Eurojackpot, l’apprezzatissimo concorso europeo che vi permette provare a portare a casa un bottino unico nel suo genere e che cambierà completamente la vostra vita, ovviamente sempre fermo restando che dovrete riuscire a piazzare una scommessa in grado di rivelarsi fortunata, superando quei tantissimi alti (sempre numerosi) giocatori che in queste ore – esattamente come voi – stanno cercando di mettere a segno un colpaccio!

Anche se quasi certamente la maggior parte di voi che state leggendo queste righe ne sarete già perfettamente al corrente, dal nostro punto di vista è sempre utile ricordare che l’appuntamento finale con l’Eurojackpot è fissato per le ore 20 in punto quando avverrà l’estrazione nella sala di Helsinki dedicata a questo concorso; mentre sul modello di tutti gli altri giochi completamente italiani, vi ricordiamo che l’ultima possibilità per piazzare una scommessa scatterà alle ore 19:30, oltre le quali si chiuderà la partita odierna dell’Eurojackpot.

TORNA OGGI L’EUROJACKPOT: DALLE REGOLE AL VALORE DEL JACKPOT, TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE

Giocando all’Eurojackpot, ciò che a cui dovrete ambire è sicuramente di mettere a segno un 5+2, che significa indovinare sia la cinquina di numeri classici che la coppi di Euronumeri: se riusciste nell’obbiettivo sarete i fortunatissimi titolari del jackpot che citavamo poche righe fa, oggi pari alla bellezza di addirittura 72 milioni di euro con una cifra che raramente si vede in questo tipo di concorsi e che potrebbe ancora arrivare fino alla soglia dei 120 milioni!

Giocare, d’altra parte, è facilissimi perché – come sempre accade quando si parla di questi apprezzatissimi appuntamenti – per provare a vincere uno dei premi dell’Eurojackpot dovrete solamente scegliere i vostri numeri fortunati, avendo cura di inserirli nell’apposita schedina riservata a questo gioco: il costo per una scommessa è di appena 2 miseri euro e – se lo voleste – potrete anche sempre compilarne più di una!

