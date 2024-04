Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 16 aprile 2024: i numeri vincenti

Il calendario segna ormai l’arrivo di una nuova giornata di martedì, che tra impegni lavorativi e scolastici (sia personali che dei propri figli), apre anche le porte ad un nuovo, entusiasmantissimo, concorso dell’Eurojackpot: l’apprezzato (ed estremamente partecipato) gioco a premi che si tiene, a differenza di tutti gli altri suoi ‘colleghi’, in ben 18 paesi europei! Tutto è pronto e la Dea Bendata si sta preparando a porre la sua mano fortunata sulla testa di qualche giocatore, mentre chi oggi fosse oberato dagli impegni potrà (ri)tentare la fortuna con l’Eurojackpot nella giornata di venerdì in un ultimo imperdibile appuntamento settimanale.

Prima di arrivare al succo del concorso (ovvero, ovviamente, i premi in palio e i risultati dell’ultima estrazione) ci teniamo a ricordare a tutti i giocatori novizi le poche e semplicissime regole per prendere parte alla corsa europea verso il jackpot milionario. Recandosi in una ricevitoria Sisal, oppure sul sito ufficiale dell’Eurojackpot, o anche all’app MyLotteries, chiunque abbia compiuto almeno 18 anni potrà richiedere la schedina, da compilare con 5 numeri (tra l’1 e il 50, nella sezione a sinistra) ed altri 2, chiamati Euronumeri e contenuti nella sezione dorata sulla destra, compresi tra l’1 e il 12. Quanto costa? Appena 2 euro per ogni combinazione di 5+2, mentre nulla impedisce di piazzare più di una scommessa, aumentando notevolmente le proprie possibilità.

98 MILIONI DI EURO IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: PREMI E QUOTE

Com’è ovvio (specialmente per chi tra voi lettori più frequentemente partecipa a questo tipo di concorsi) per vincere l’elevatissimo Eurojackpot si dovranno indovinare tutti e 7 (o 5+2) i numeri protagonisti dell’estrazione di questa sera, che si terrà attorno alle ore 20; ma grazie alle 12 categorie di vincita (la minima è la combinazione 2+1) complessive ognuno tra i giocatori avrà addirittura 1 possibilità su 32 di portarsi a casa un qualche piccolo, medio o anche grande gruzzoletto!

Ne abbiamo parlato e riparlato ed ora (finalmente) è arrivato anche il momento di rivelare il valore del jackpot che è schizzato ad 98 milioni tondi tondi, decisamente elevati ma ancora piuttosto distanti dal massimo fissato (per l’Eurojackpot) a 120 milioni. Numerose le sorprese dell’ultimo concorso, quello dello scorso venerdì, con oltre 1,5 milioni di euro distribuiti con i punti da 5+0, finiti tutti nelle tasche di giocatori non italiani: nel Bel Paese, infatti, l’ultimo premio simile (che valeva 69mila euro) risale a martedì 2 aprile.

