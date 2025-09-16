Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 16 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Eccoci pronti a un nuovissimo appuntamento con l’Eurojackpot che – a sua volta – è pronto a provare a rendere milionario qualcuno tra i tantissimi giocatori che ogni settimana provano a mettere le mani sui suoi ricchissimi bottini, capitanati ovviamente dal jackpot che oggi è arrivato a valere ben 116 milioni di euro, sempre più vicino al massimo che può raggiungere!

Naturalmente dal conto nostro non possiamo fare che augurarvi un sentitissimo buona fortuna e invitarvi a prestare la massima attenzione possibile a questa cruciale fase della vostra serata; mentre ora vi lasciamo subito in compagnia dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.75 del 16/09/2025

Combinazione vincente

39 – 37 – 8 – 9 – 14

Euronumeri

1 – 9

Manca sempre meno (possiamo immaginare solamente più un giorno, ovvero quello di oggi) al momento in cui l’Eurojackpot tornerà a mettere in palio il valore massimo possibile del suo milionario jackpot, ovvero quell’incredibile cifra di 120 milioni che nel corso di questo 2025 è stata vinta giù una volta, peraltro solamente un paio di mesi fa: il momento della verità sarà, ovviamente, quello delle ore 20 in cui saperemo se qualcuno l’avrà azzerato a due passi dalla vetta!

Naturalmente per azzerare il jackpot in palio nell’Eurojackpot sarà necessario vincerlo e, quindi, se si verificasse questo copione non si può certamente dire che è successa una cosa negativa, soprattutto – come ci e vi auguriamo – se a vincerlo fosse qualcuno tra voi che stata leggendo queste righe; mentre d’altra parte, vederlo crescere nuovamente questa sera significherà che dal prossimo venerdì potrete provare a portarvi a casa un bottino ancora più interessante!

QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: ECCO COME FARE PER PROVARE A VINCERLO

Ma, dunque, quanto vale questo tanto decantato jackpot in palio nell’Eurojackpot? È presto detto, perché Sisal ci informa che oggi – martedì 16 settembre 2025 – il suo valore è di ben 116 milioni di euro: venerdì scorso, infatti, nessuno è (a questo punto, ovviamente) riuscito a vincerlo, con altri sei giocatori – ovvero i più fortunati – che si sono aggiudicati altrettanti bottini dal valore di più di 500mila euro l’uno e altri 21 – i secondi sul podio dei vincitori – che si sono fermati all’ottima cifra di 90mila euro.

Cosa resta da fare a voi? Se non l’aveste ancora fatto e desideraste provare a vincere il jackpot dell’Eurojackpot (missione, ve lo diciamo, per nulla semplice), semplicemente correre al più presto a piazzare la vostra scommessa, tenendo a mente che dopo le ore 19:30 non vi sarà più permesso di giocare e che dovrete attendere con pazienza fino al prossimo venerdì per piazzare una nuova giocata e sperare di essere i vincitori!