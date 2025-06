Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 17 giugno 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

In questo martedì 17 giugno 2025, che molti potrebbero ritenere sfortunato per via della data (pur non essendo un venerdì), l’Eurojackpot potrebbe invertire questa superstizione donando qualcuno tra i suoi ricchissimi premi ai più fortunati tra coloro — e voi, cari lettori che state leggendo queste righe, siete ovviamente inclusi — che decideranno di piazzare una scommessa e tentare il tutto per tutto con la loro combinazione fortunata.

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 17 giugno 2025

Come sempre, l’estrazione dell’Eurojackpot è fissata per le ore 20 in punto e si terrà nella consueta sala estrattiva Sisal che si trova a Helsinki, con un caso unico rispetto a tutti gli altri famosissimi concorsi con i quali siamo certi siate soliti misurarvi; mentre, esattamente come per tutti gli altri appena citati colleghi, il termine ultimo per piazzare le vostre (speriamo fortunatissime) scommesse sarà quello delle 19:30, in contemporanea al trittico del Lotto che ci farà compagnia nel corso delle ore serali di oggi!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 13 Giugno 2025

Dato che l’attenzione, quando si parla di Eurojackpot, ricade sempre e comunque sul jackpot milionario che da sempre c’è in palio in questo apprezzatissimo e partecipatissimo concorso, vale certamente la pena dire a tutti voi, carissimi lettori, che oggi mettere a segno un 5+2 (ovvero il totale dei numeri che verranno estratti questa sera) vi farà vincere ben 39 milioni di euro!

QUESTA SERA TORNA L’EUROJACKPOT: LE REGOLE E TUTTI I PREMI IN PALIO

Ora, visto che l’attesa per l’estrazione è ancora lunga, ci teniamo a fare un piccolo viaggio nel tempo fino allo scorso venerdì, in cui si è tenuto l’ultimo (ovviamente prima di questo odierno) appuntamento con l’Eurojackpot, al termine del quale sono stati distribuiti in totale 13,2 milioni di euro a più di 804 mila vincitori: tra loro i più fortunati sono stati in grado di aggiudicarsi la bellezza di poco meno di 347 mila euro, identici per 6 differenti giocatori; mentre, poco dopo, sono arrivati altri 4 colleghi che ne hanno vinti più di 293 mila!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 13 Giugno 2025

Se non sapeste come giocare all’Eurojackpot, vi basta tenere a mente che l’apposita schedina (questa sempre reperibile in qualsiasi punto Sisal, nelle agenzie di scommesse o sui rispettivi portali digitali), dal costo di soli 2 euro, dovrà essere compilata indicando un totale di 7 numeri: cinque andranno indicati nel box più grande, che comprende tutti i numeri fino al 50, e gli altri due nel secondo box più piccolo, che arriva fino al limite del 12.