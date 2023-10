Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 17 ottobre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, NUOVO APPUNTAMENTO IN QUESTO MARTEDÌ

Oggi, martedì 17 ottobre, torna l’appuntamento con l’Eurojackpot, come ogni settimana e come avviene anche ogni venerdì. Sono infatti due gli appuntamenti con i numeri fortunati del concorso europeo, che dà possibilità a tutti i cittadini UE di parteciparvi ben due volte a settimana. Il jackpot del concorso europeo è variabile: va infatti dai 10 ai 120 milioni. Oggi il montepremi è di 10 milioni, essendo tornato alla cifra minima. Ricordiamo infatti che questo concorso – che tiene incollati ogni volta allo schermo i giocatori europei, alle 20 di sera – permette di vincere un jackpot che non è sempre lo stesso. Questo va infatti dai 10 ai 120 milioni.

Ogni qualvolta un giocatore indovinerà i 5+2 numeri del gioco, questo tornerà a 10 milioni. Ogni concorso in cui invece non saranno indovinati tutti i numeri, la somma salirà fino a raggiungere un massimo di 120 milioni. Solamente indovinando i 5+2 numeri del concorso si vince la massima somma in palio e il montepremi torna a 10 milioni. I 5 numeri principali vanno scelti tra l’1 e il 50 mentre i 2 euronumeri tra l’1 e il 12. Pronti a giocare?

EUROJACKPOT: INCREDIBILE VITTORIA!

Il montepremi dell’Eurojackpot è variabile: sale e scende, in un range compreso tra i 10 e i 120 milioni. In base ai numeri che vengono indovinati nel concorso precedente, infatti, può tornare a 10 o continuare a salire. In poche parole, quando vengono indovinati i 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni, altrimenti continua a crescere. Nell’ultima estrazione si è verificata la maxi vincita. Un giocatore ha infatti centrato il 5+2 e ha portato a casa una cifra monstre di 54.233.217,90 €. Sono sei i giocatori che invece hanno centrato la vittoria da 5+1 per 361.266,90 € ciascuno. In 12 hanno invece indovinato i 5 numeri ottenuto 101.868,80 € ciascuno. In quest’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 811.935 premi, per un totale di 68.051.521 € vinti.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











