Finalmente è arrivato anche questa sera il momento in cui potrete scoprire se siete riusciti ad indovinare i numeri vincenti dell’Eurojackpot mettendo le mani su di uno dei tantissimo (ben 12 complessivi!) premi in palio o – addirittura – sul jackpot che oggi è tornato a valere la comunque interessante cifra di 10 milioni di euro: per vincerla (e non serve quasi dirlo) dovrete aver indovinato tutta la sequenza da 5+2 numeri ed euronumeri sorteggiata, diventando – di fatto – milionari con una scommessa che vi è costata solamente due euro!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Febbraio 2025

Dato che non vogliamo dilungarci eccessivamente, ci teniamo ad augurarvi giusto al volo il nostro più sentito buona fortuna, dicendovi anche che mentre procediamo alla scoperta della combinazione di oggi teniamo la dita incrociate per tutti voi carissimi lettori; mentre ora è arrivato di momento di chiudere lasciandovi ai numeri vincenti di oggi – martedì 18 febbraio 2025 – dell’Eurojackpot: eccoveli!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 11 Febbraio 2025

EuroJackpot n.15 del 18/02/2025

Combinazione vincente

44 – 1 – 19 – 14 – 9

Euronumeri

2 – 3

Quella che si è conclusa solamente un paio di giorni fa è stata una settimana – a dir poco – incredibile dal punto di vista dell’Eurojackpot, ma dato che la fortuna non si ferma mai e siamo arrivati ad un nuovissimo martedì (che in questo caso è il giorno 18 di febbraio) è arrivato anche il momento per tutti voi carissimi giocatori e lettori delusi dalle ultime estrazione di provare a rifarvi cercando di mettere la mani su qualche (speriamo!) ricchissimo bottino: come di consueto il sorteggio dell’Eurojackpot di oggi si terrà precisamente alle ore 20 dalla sala estrattiva di Helsinki e chissà che finalmente potremo vedere l’ambitissimo jackpot tornare a piovere sulla nostra penisola grazie ad una vostra fortunatissima scommessa!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 7 Febbraio 2025

L’ULTIMO FORTUNATISSIMA SETTIMANA DELL’EUROJACKPOT: VINTI DUE JACKPOT MILIONARI SU DUE CONCORSI

Entrando ora – mentre ovviamente restiamo sempre in attesa di poter scoprire i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot – nel merito dell’affermazione che abbiamo fatto in apertura, vogliamo ricordarvi che la scorsa settimana in questo partecipatissimo ed amatissimo gioco sono stati vinti la bellezza di due differenti jackpot consecutivi: il primo – ovviamente – nel sorteggio di martedì quando era arrivato a valere l’incredibile cifra di 86 milioni di euro; mentre il secondo risale al successivo appuntamento di venerdì 14 quando per via del precedente azzeramento era tornato a valere (per così dire) ‘solamente’ 10 milioni di euro.

L’ovvia conseguenza è che oggi il valore del più importante premio dell’Eurojackpot è tornato a per la seconda volta a toccare la cifra di 10 milioni di euro: per aggiudicarveli voi speranzosi cacciatori di fortuna dovrete riuscire ad indovinare tutti e 7 i numeri che dopo le ore 20 vi riporteremo tra queste righe; sempre fermo restando che complessivamente potrebbero anche bastarvene solamente tre per portarvi a casa un piccolo premio che non dovreste comunque disdegnare dato che il più delle volte arriva a valere circa cinque volte la scommessa da 2 euro prevista dal regolamento del gioco!