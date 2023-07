Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 18 luglio: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 18 LUGLIO 2023: È CACCIA LA JACKPOT

Anche questo martedì 18 luglio 2023 non può mancare l’atteso appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot! La seconda puntata avrà luogo questo venerdì, ma intanto concentriamoci in vista dell’evento di stasera, la cui diretta si terrà alle 20.30 ora italiana. Nell’attesa, sapete già tutto su questo gioco e sulle sue regole?

L’Eurojackpot è un gioco a premi che coinvolge 19 Paesi europei e che permette di mettere le mani su un jackpot variabile tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro. In questo concorso, il 57esimo del 2023, ci sono in palio ben 56 milioni di euro, quindi poco meno della metà del premio massimo. Il jackpot continuerà a salire oppure ci sarà qualche fortunato vincitore che riuscirà a conquistarlo già oggi? L’ultima maxi vincita è ormai lontana da alcune settimane, quando è stata centrata la corretta combinazione 5+2 che ha permesso l’accesso al premio principale. Tuttavia, a ogni concorso c’è la possibilità di portare a casa vincite intermedie, a partire da 2 numeri indovinati. Nel concreto, per giocare anche voi dovete puntare due euro e selezionare 5 compresi tra 1 e 50, più altri 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 56 MILIONI

Non si ferma l’ascesa del jackpot in palio con l’Eurojackpot: oggi martedì 18 luglio si concorre infatti per ben 56 milioni di euro. Venerdì scorso 3 fortunati vincitori, due tedeschi e un danese, hanno acchiappato la combinazione “5+1” portando a casa 675.651 euro ciascuno. Bene anche la combo “5+0”, centrata da 4 persone che hanno quindi portato a casa 278.163 euro a testa. Sono poi stati 45 i “4+2” da 4.078 euro, e ancora 698 i “4+1” che hanno fruttato 328 euro per ogni giocatore che è riuscito ad azzeccarli. In totale, la scorsa estrazione ha elargito 756.170 premi, per un totale di 12.581.535 euro vinti. Il jackpot, tuttavia, resta ancora lontano!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

