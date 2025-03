Possiamo finalmente dedicarci alla vera e propria fase di caccia ai premi in palio nell’Eurojackpot di oggi – martedì 18 marzo 2025 – tornato in questa settimana con il suo primo appuntamento settimanale e la consueta sacca pienissima di bottini: tra questi ovviamente l’attenzione ricade – volenti o nolenti – sull’incredibile jackpot da sogno che ha raggiunto la somma di addirittura 84 milioni di euro sempre più vicini (ma ancora distanti!) ai 120 milioni massimi che possono essere raggiunti!

Invitandovi a mettere mano al più presto alle vostre schedine odierne, nel frattempo che le cercate vi ricordiamo che la combinazione potrete trovarla – giusto per un sempre doveroso ricontrollo – anche sul sito ufficiale del gioco e su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma dato che ormai avrete certamente trovato le vostre scommesse, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.23 del 18/03/2025

Combinazione vincente

1 – 7 – 14 – 47 – 50

Euronumeri

3 – 7

Sarà ancora una volta l’Eurojackpot a coronare questa nuovissima giornata di martedì 18 marzo 2025 che permetterà a tutti i più speranzosi e fiduciosi giocatori tra voi di provare a mettere le mani su qualche interessantissimo premio potenzialmente milionario, il tutto cadendo – come sua abitudine – in concomitanza con gli odierni sorteggi dei tre concorsi associati al Lotto (oltre al gioco delle 11 ruote nazionale, ovviamente anche il 10eLotto e il Superenalotto), in un primo appuntamento settimanale che si ripeterà anche una seconda ed ultima volta il prossimo venerdì 21 marzo: ma senza guardare troppo avanti nel tempo, concentriamoci sull’estrazione di oggi dell’Eurojackpot e sul suo milionario jackpot intatto da diverse settimane!

STATISTICHE E PREMI DELL’EUROJACKPOT IN VISTA DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Partendo proprio da qui – che comunque è sempre la parte più interessante del concorso -, vale la pena ricordare che oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato all’esorbitante cifra di addirittura 84 milioni di euro per i quali sarà necessario aver indovinato con la vostra scommessa tutti i numeri vincenti che la Dea Bendata annuncerà allo scoccare delle ore 20:00 in punto; mentre sono come sempre variabili gli altri 11 premi, fermo restando che lo scorso venerdì oscillavano tutti tra i 9,70 euro minimi (per chi ha indovinato 2 numeri della cinquina classica e 1 della coppia di euronumeri) e gli oltre 281mila massimi (questi con l’intera cinquina e sempre con uno solo della coppia).

Se foste al contempo a caccia di consigli per i numeri per la vostra giocata odierna dell’Eurojackpot oltre a ricordarvi che potreste affidarvi alla Dea Bendata per farle tradurre i vostri sogni, vi lasciamo anche due combinazioni: da un lato 48-27-50-5-25+11-12 (che ovviamente sono numeri+euronumeri) e dall’altro 20-49-34-11-17+5-3 che attualmente rappresentano i numeri estratti – rispettivamente – meno e più frequentemente nel corso di tutti questi lunghissimi anni di sorteggi e premi; con la vostra scelta completamente discrezionale se usarli o ignorarli!