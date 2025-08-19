Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 19 agosto 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

In una settimana leggermente confusa dal punto di vista delle estrazioni, con gli appuntamenti lottiferi che già ieri ci hanno regalato un primo sorteggio, il martedì che segna il ritorno alla normalità ci permette anche di partecipare alla primissima estrazione settimanale dell’Eurojackpot che proprio oggi – naturalmente martedì 19 agosto 2025 – ha in palio un jackpot milionario che è fortunatamente tornato a crescere in modo sostanziale!

Visto che comunque è proprio il milionario bottino a restare la parte più interessante del sorteggio – nonché la ragione per cui tutti voi giocatori avete compilato le vostre schedine – dell’Eurojackpot di questa e di tutte le altre serate dell’anno, ci teniamo a dirvi da subito che siamo solamente all’inizio del viaggio che porterà alla sua progressiva crescita verso l’obbiettivo dei 120 milioni: infatti, il jackpot di oggi vale 23 milioni di euro, bassi rispetto alle medie a cui siamo abituati ma sufficienti per cambiare completamente la vita di chiunque tra noi!

STATISTICHE E PREMI DELL’EUROJACKPOT: QUALCHE CONSIGLIO PER LE VOSTRE MILIONARIE SCHEDINE

Ovviamente il fatto che il jackpot dell’Eurojackpot sia così tanto (passateci il termine, decisamente riduttivo!) basso è legato alla vittoria che si è registrata solamente undici giorni esatti fa e che ha regalato 36,5 milioni a un fortunatissimo giocatore svedese; mentre venerdì scorso – quando noi festeggiavamo Ferragosto – un giocatore tedesco si è portato a casa 1,7 milioni di euro indovinando tutti e cinque i numeri classici e uno dei due Euronumeri.

Soffermandoci, infine, in questa giornata di martedì 19 agosto 2025 su qualche statistica che potrebbe tornarvi utile se aveste bisogno di consigli per compilare le vostre schedine, vi vogliamo confermare ancora una volta che nella cinquina classica dell’Eurojackpot il trio di numeri più “sfortunati” resta composto dall’dal 25, dal 19 e dal 33; mentre nell’ambito degli Euronumeri possiamo segnalarvi – tra i 12 possibili – il 2 e il 4 che hanno da poco conquistato la vetta della classifica degli “sfortunati”.

