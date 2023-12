EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 19 dicembre 2023

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Anche in questo martedì, come accade ogni settimana in aggiunta al venerdì, l’appuntamento è lo stesso con il gioco dell’Eurojackpot. Ci sono due estrazioni settimanale per il concorso europeo: queste si tengono live a Helsinki, in Finlandia. Il jackpot del gioco oscilla tra i 10 ai 120 milioni: nella giornata di oggi sarà di 67 milioni. Continua dunque a crescere: ormai da un po’ nessuno indovina i 5+2 numeri.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 15 dicembre 2023

Quando ciò avverrà, il montepremi tornerà a 10. Questo continuerà a salire fino a toccare i 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà i 7 numeri. Per partecipare all’Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall’1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall’1 al 12. I numeri si possono poi controllare sul sito dell’Eurojackpot o in ricevitoria dopo l’estrazione.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Dicembre 2023

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL CONCORSO EUROPEO

Come ogni venerdì e martedì della settimana, anche oggi l’appuntamento è quello di sempre con l’Eurojackpot, concorso che mette in palio un montepremi variabile che cambia da estrazione a estrazione: questo va da un minimo di 10 ad un massimo di 120 milioni di euro. Il gioco si tiene in 19 Paesi europei e l’estrazione viene fatta in diretta ad Helsinki: è possibile anche assistervi di persona. Il concorso vede due appuntamenti settimanali: il primo il martedì e il secondo il venerdì. Una doppia possibilità, dunque, di vincere un premio importante.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 8 Dicembre 2023

Il jackpot dell’Eurojackpot, come abbiamo detto, è variabile: questo cambia in base a quanto accaduto nell’estrazione precedente. Quando infatti viene indovinata la sequenza da 5+2 di numeri vincenti, il montepremi torna a 10 milioni nell’estrazione successiva. Nel caso invece questo non avvenga, il montepremi continua a salire di estrazione in estrazione fino a raggiungere un massimo di 120 milioni. Il concorso, dunque, offre premi molto importanti ma il massimo sarà indovinato solamente indovinando il 5+2.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIME ESTRAZIONE

Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, è riuscito qualcuno a portare a casa il massimo il palio? Oggi, martedì 19 dicembre, il jackpot è altissimo, pari a 67 milioni di euro. Questo dunque vuol dire che nell’ultimo concorso nessuno è riuscito a portare a casa tutto il montepremi in palio. Se nessuno ha centrato la vittoria da 5+2, però, ben 2 giocatori hanno messo a segno quella da 5+1 ottenendo 1.012.323,70 € ciascuno. 8 giocatori hanno invece indovinato 5 numeri portando a casa ciascuno 142.725,80 €. Sono invece 5.090,20 € quelli vinti da 37 giocatori con il 4+2. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 732.498 premi, per un totale di 12.916.874 € vinti. Riuscirà invece qualcuno, nel concorso di oggi 18 dicembre, a centrare la vittoria che regalerebbe 67 milioni? Lo scopriremo presto.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

17 – 45 – 31 – 6 – 4

Euronumeri

6 – 12

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











