Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 19 settembre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: L’ESTRAZIONE DI OGGI, 19 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 19 settembre 2023, si aprirà una nuova settimana di estrazioni dell’Eurojackpot, il concorso a premio che mette in palio ogni volta un montepremi diverso tra i 10 e il 120 milioni di euro! Si tratta di un concorso che si tiene in 19 paesi europei, tra i quali ovviamente l’Italia, e che prevede estrazioni ogni martedì ed ogni venerdì, mentre il jackpot varia in base al fatto che sia stato o meno assegnato nell’appuntamento precedente.

Lo scorso venerdì nessun giocatore è riuscito a portarsi a casa l’ambito jackpot dell’Eurojackpot, con l’esito che oggi vale la bellezza di 65 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 7 (o, meglio, i 5+2) i numeri estratti. Partecipare all’estrazione, inoltre, non è affatto difficile e non costituirà un problema neppure per coloro che non sono avvezzi ai giochi a premi. Infatti, basterà indicare nella schedina dell’Eurojackpot 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12, che sommati costituiranno la propria scommessa. Il costo, inoltre, è di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Insomma, giocare all’Eurojackpot è veramente semplicissimo ed economico, oltre a riservare parecchie opportunità di vincita ai tanti giocatori. Oltre al jackpot massimo in palio che si ottiene centrando tutti e 5+2 i numeri vincenti, ci sono altre 11 categoria di vincita per chi riesce a indovinarne solamente una parte. L’entità della somma vinta, invece, dipende da quanti se ne riescono ad indovinare e dalla propria scommessa, con la minore che viene assegnata con appena 2+1 numeri indovinati.

Similmente, però, l’entità delle vittorie dell’Eurojackpot dipende anche in larga parte da quanti giocatori in tutti e 19 i paesi indovinando la stessa somma di numeri. Per farci un’idea più precisa sui possibili premi, recuperiamo rapidamente l’esito dell’estrazione dello scorso venerdì, ovvero il 15 settembre. Dato che nessuno aveva centrato i punti da “5+2”, il premio più alto è valso 405.032,80 euro a ben 5 giocatori che hanno centrato il “5+1”. Da segnalare anche i 285.524,50 euro vinti con il “5+0”, mentre il premio minore, ovvero il “2+1” valeva 8,50 euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

