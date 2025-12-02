Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 2 dicembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Siamo pronti (e speriamo lo siate anche voi carissimi cercatori di fortuna!) ad addentrarci nella scoperta del risultato dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, dal quale potrebbe dipendere la vostra possibilità di diventare letteralmente milionari visto che ad attendervi potrebbe esserci quel famosissimo jackpot protagonista di questo sorteggi, dal valore – oggi, 2 dicembre 2025 – di ben 22 milioni di euro!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti, oggi Martedì 2 Dicembre 2025

Oltre al jackpot, i premi in palio sono in totale altri 11 e proprio per questa ragione vi invitiamo a prestare la massima attenzione mentre ricontrollare la vostra schedine; e ora, con il solito augurio di buona fortuna, possiamo lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.97 del 02/12/2025

Combinazione vincente

34 – 14 – 30 – 40 – 35

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 28 Novembre 2025

Euronumeri

6 – 4

È nuovamente tempo, carissimi lettori, per partecipare a un nuovo attesissimo appuntamento con l’Eurojackpot, previsto per la serata di oggi – che è un martedì, precisamente il 2 dicembre 2025 – con nuovi ricchissimi bottini pronti a rendere felici (e, potenzialmente, milionari!) centinaia e centinaia tra i tanti giocatori che compileranno le sue schedine!

Centinaia e centinaia di possibili vincitori, ma in realtà – a ben guardare – dovremmo parlare di migliaia: venerdì scorso (ovvero in occasione dell’ultimo appuntamento con l’Eurojackpot), infatti, il totale di vincitori è stato addirittura 671mila e 266, distribuiti – come sempre accade – tra tutti i paesi europei che partecipano a questo amatissimo concorso.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Novembre 2025

Tra loro, purtroppo, nessuno è riuscito a diventare effettivamente milionario grazie all’Eurojackpot, ma anche qui possiamo dirvi che in realtà un paio si sono avvicinati tantissimo all’obbiettivo che tutti vi sarete fissati: infatti, con solo un numero dei sette non indovinato, due fortunati si sono portati a casa ben 907mila euro, con l’aggiunta di altri 550 e di 70 centesimi!

PREMI E STATISTICHE PER L’EUROJACKPOT: QUALCHE CURIOSITÀ SUL BOTTINO DI QUESTA SERA

Senza ancorarci troppo al passato, però, è bene che in questa seconda giornata di dicembre pensiate soprattutto a quello che verrà questa sera, con l’Eurojackpot che ha pronto un nuovissimo jackpot per tutti voi che sfiderete la Dea Bendata, dal valore (certamente incredibile, ma lungi dall’essere comparabile agli standard ai quali ci siamo abituati) di 22 milioni di euro!

Se qualcuno tra voi che ci state leggendo riuscisse a portarselo a casa grazie alla sua fortunatissima scommessa piazzata per l’appuntamento con l’Eurojackpot, si tratterebbe del 15esimo milionario incoronato quest’anno, avvicinandoci al record storico (che difficilmente riusciremo a eguagliare) che ci parla di 17 jackpot vinti nel fortunatissimo 2021.