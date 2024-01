Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 2 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: CACCIA AI NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

È appena cominciato un nuovo anno e come sempre accade, ognuno di noi ha in serbo una serie di buoni propositi da attuare nei 365 (in questo caso 366) giorni che abbiamo da vivere prima del prossimo Capodanno. Ci sono però abitudini che non cambiano mai, neppure con il passare degli ani, come quella dell’Eurojackpot. Il concorso europeo offre la possibilità di giocare e vincere due volte a settimana: la prima estrazione c’è il martedì, la seconda il venerdì.

Due le occasioni per provare a vincere premi importantissimi: il gioco, infatti, ha un montepremi altissimo che parte da 10 milioni e arriva a 120. Non si tratta infatti di un jackpot fisso ma mobile, che parte proprio da 10 fino ad arrivare a 120. Questo dipende da cosa è accaduto nell’estrazione precedente: in caso di vincita da 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni. Quando invece nessuno indovinerà i 7 numeri, il jackpot continuerà a salire fino al tetto massimo di 120 milioni.

EUROJACKPOT: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Cos’è successo nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot? Il concorso, come abbiamo visto, mette a disposizione un montepremi variabile che parte da 10 milioni e arriva a 120. Oggi il montepremi dell’Eurojackpot è di 113 milioni: questo vuol dire che nessuno nell’ultima estrazione ha vinto il massimo premio in palio. Quando questo accade, infatti, il montepremi torna a 10 milioni di euro.

Per vincere il massimo in palio occorre indovinare i 5 numeri più i 2 euronumeri, cosa che nell’ultima estrazione del 29 dicembre 2023 non è capitata. Sono stati invece due i giocatori che hanno indovinato i 5+1 numeri portando a casa ciascuno 2.352.158,30 €. Otto giocatori hanno indovinato 5 numeri per 226.494,80 € ciascuno. 65 invece le vittorie da 4+2 per 4.598,10 € ciascuno per ogni vincitore. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 1.116.126 premi, per un totale di 21.976.891 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

