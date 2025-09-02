Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 2 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi del concorso

LA NUOVA COMBINAZIONE EUROPEA

È da poco trascorsa una nuova estrazione di Eurojackpot, la lotteria europea che mette in palio jackpot milionari: per scoprire subito se la tua schedina è vincente, potete controllare i numeri vincenti che abbiamo raccolto in diretta, poi si aprirà una seconda fase. Infatti, c’è lo strumento Verifica Vincite sul sito ufficiale: inserendo il numero del concorso, l’anno e il codice giocata, tutti dati indicati sulla ricevuta, potete avere un rapido riscontro.

In alternativa, c’è l’applicazione ufficiale, dove è possibile inquadrare il QR code della ricevuta per controllare le vincite in modo rapido e sicuro. Potete anche consultare le estrazioni passate, consultando l’archivio concorsi, mentre noi ci prepariamo anche ai prossimi concorsi, non prima di augurarvi buona fortuna.

EuroJackpot n.71 del 02/09/2025

Combinazione vincente

12 – 38 – 1 – 5 – 47

Euronumeri

8 – 7

Spicca il volo il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi mettendo in palio 61 milioni di euro per la prima estrazione del mese di settembre. Ma questa è solo la vincita maggiore che si può ottenere, ci sono infatti altri 11 premi in ballo per ogni concorso di questo gioco.

In attesa di capire quali sono i numeri vincenti del 2 settembre, vi ricordiamo che giocare è semplice e può diventare anche divertente: il primo passo è compilare la propria schedina, inserendo una o più combinazioni di numeri. Si parte compiendo una scelta, quella di cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12.

In alternativa, se preferite affidarvi al caso, potete farvi assegnare una combinazione casuale generata automaticamente dal sistema. Una volta scelta la giocata da fare, potete decidere se ripeterla in abbonamento, partecipando a più concorsi consecutivi, senza dover compilare nuovamente la schedina.

L’ultimo passaggio è la convalida della giocata, che può essere effettuata direttamente in ricevitoria, attraverso uno dei siti autorizzati o tramite l’app ufficiale Eurojackpot.

LE ULTIME QUOTE DI EUROJACKPOT

Nell’ultima estrazione di Eurojackpot le cifre più importanti riguardano i premi di categoria elevata: cinque fortunati giocatori hanno centrato la categoria Punti 5 + 1, portando a casa ciascuno 446.886,80 euro, mentre dieci vincitori con il 5 hanno ricevuto 126.011,70 euro a testa. Per quanto riguarda la categoria 4 + 2, i vincitori sono stati 36, con premi di 5.773,70 euro ciascuno.

Nessuno ha invece centrato il 5 + 2, il jackpot più alto della serata, che cresce ancora quindi per la nuova estrazione. L’Eurojackpot continua a premiare migliaia di giocatori in tutta Europa, confermandosi uno dei giochi più popolari per chi sogna grandi vincite pur con una piccola spesa. Anche le categorie minori hanno garantito vincite significative, contribuendo a distribuire un enorme montepremi di oltre 14 milioni di euro tra i partecipanti.