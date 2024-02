EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 20 Febbraio 2024

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Come abbiamo visto, oggi il montepremi sarà di 21 milioni perché ormai da qualche estrazione non arriva la vittoria da 5+2 numeri, che è mancata nell’ultimo concorso. Venerdì scorso, però, un giocatore ha centrato la vittoria da 5+1 portando a casa 1.719.358,10 €. Ben 4 giocatori, invece, hanno indovinato i 5 numeri ottenendo ciascuno 242.409,50 €.

Sono stati 45 i giocatori che hanno indovinato i 4+2 numeri, portando a casa ciascuno 3.554,20 €. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 834.157 premi, per un totale di 10.955.724 € vinti.

EUROJACKPOT: UNA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO MARTEDÌ

In questo martedì, come accade due volte a settimana, siamo in attesa dell’estrazione dell’Eurojackpot. Il concorso europeo offre due appuntamenti ogni settimana, appunto il martedì e poi il venerdì. Si tratta di un gioco che mette in palio un jackpot altissimo che varia tra i 10 milioni e la cifra astronomica di 120 milioni. Somme altissime che fanno sì che il gioco sia amatissimo da tutti i giocatori europei che hanno la possibilità di parteciparvi con l’estrazione che si tiene a Helsinki, in Finlandia.

L’estrazione avverrà proprio in diretta e permetterà ai partecipanti di seguirla live. Per partecipare, poi, ricordiamo che vanno scelti cinque numeri tra l’1 e il 50 e due tra l’1 e il 12. Regole semplicissime, dunque, per l’estrazione che permette di vincere fino a 120 milioni!

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL CONCORSO EUROPEO

L’Eurojackpot, come abbiamo visto, ha un montepremi variabile che cambia da estrazione a estrazione. Il gioco permette infatti, indovinando tutti i numeri, di vincere premi importantissimi che arrivano fino a 120 milioni. Nel dettaglio, ogni qualvolta qualcuno indovini tutti i numeri giocati – ossia 5+2 – porterà a casa il massimo in palio per quell’estrazione e il montepremi tornerà così a 10 milioni.

Allo stesso modo se nessuno indovinerà tutti i numeri, non ci sarà la vittoria massima da 5+2 e dunque il jackpot continuerà a salire fino a raggiungere, nel corso delle estrazioni, i 120 milioni. Oggi il montepremi è di 21 milioni: questo vuol dire che da qualche estrazione non arriva la vittoria massima e questo ha fatto sì che continuasse a salire. Così sarà fino al raggiungimento del massimo tetto dei 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà nuovamente i 7 numeri.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

15 – 1 – 30 – 3 – 11

Euronumeri

4 – 10

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











