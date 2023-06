Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 20 giugno 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI, 20 GIUGNO

Nella giornata di oggi, martedì 20 giugno, torna l’ormai fisso ed apprezzatissimo appuntamento con l’Eurojackpot, il gioco a premi con il jackpot variabile da un minimo di 10 milioni di euro, fino ad un massimo di 120 milioni! Si tratta, come sempre, del primo di due appuntamenti settimanali, che si ripeterà nella giornata di venerdì (in questo caso il 23 giugno), prima di tornare protagonista il martedì successivo.

Da tempo, inoltre, il montepremi massimo dell’Eurojackpot non viene assegnato a nessun giocatore, ragione per cui il suo valore ha continuato a crescere, toccando oggi l’impressionante cifra di 120 milioni di euro, ovvero il massimo! L’ultima volta che venne assegnato il ricchissimo premio toccò ad un giocatore polacco, il 2 maggio, che vinse 13 milioni. Ricordiamo che per portarsi a casa il jackpot occorre indovinare tutti e 5+2 i numeri estratti, ma sono previsti anche altri numerosi premi per tutti i giocatori che ne indovinano meno. Giocare all’Eurojackpot richiede semplicemente che scegliere 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 euronumeri tra l’1 e il 12, all’irrisorio costo di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Come abbiamo visto, insomma, giocare all’Eurojackpot è semplicissimo e poco costoso, mentre i premi in palio sono veramente ottimi! Nello specifico, il concorso prevede ben 12 categorie di vincita, che permettono di accedere ad un premio proporzionale ai numeri vinti, il cui ammontare varia in base al numero complessivo di vincitori per categoria. Il massimo si ottiene indovinando 5+2 numeri estratti, mentre il minino equivale a 2+1 numeri centrati.

L’Eurojackpot, inoltre, è un concorso a premi che si gioca, oltre che in Italia, in altri 18 paesi europei, ragione per cui il 3 maggio vinse un giocatore polacco. Le due estrazioni, tutti i martedì e venerdì, vengono fatte in diretta, ed in presenza del pubblico, ad Helsinki, e trasmesse in tutti e 19 i paesi partecipanti. Mentre attendiamo l’esito odierno, però, recuperiamo anche quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì 16 giugno. Intoccati, come anticipato, i punti da 5+2, ma di contro 4 fortunatissimi giocatori hanno indovinato il 5+1, portandosi a casa ben 896.062,70 euro a testa. Similmente, 11 giocatori hanno indovinato i punti 5+0, vincendo 183.759,10 euro l’uno. Il premi minore, con i punti 2+1, ha, invece, garantito a 816.039 giocatori 10,30 euro a testa.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE:

EURONUMERI:

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











