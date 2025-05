Sicuramente saprete che il martedì, dal 2012 a questa parte, è associato al sempre apprezzatissimo Eurojackpot, che anche oggi – naturalmente martedì, in questo caso il 20 maggio 2025 – raccoglierà migliaia e migliaia di giocatori provenienti da (quasi) ogni angolo d’Europa per concedere loro la possibilità di portarsi a casa uno dei suoi 12 ricchissimi premi in palio: tra questi – e il nome stesso del gioco lo lascia intuire – spicca sicuramente, per interesse di voi cercatori di fortuna, il jackpot milionario che funziona esattamente come quello del Superenalotto, al quale potreste essere ben più abituati, salvo per il fatto che la corsa dell’Eurojackpot si ferma a 120 milioni di euro.

COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT: LE REGOLE CLASSICHE E IL SISTEMA DEL QUICK PICK

In particolare – visto che, appunto, il suo valore varia di estrazione in estrazione – oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato sulla soglia dei 27 milioni di euro esatti, con l’ultimo fortunatissimo vincitore che risale solamente a poco più di una settimana fa (precisamente al 38º concorso dell’anno, che si è tenuto lo scorso 9 maggio), quando era pari proprio a quei 120 milioni che abbiamo già citato prima; mentre, al contempo, non sono mancati i ricchi premi, visto che lo scorso venerdì 16 maggio un singolo fortunatissimo giocatore si è aggiudicato poco più di 3,2 milioni di euro indovinando da solo – tra altri 651 mila vincitori – la combinazione da 5+1 numeri vincenti.

Per giocare all’Eurojackpot – è sempre importante ricordarlo, anche se rapidamente e in modo schematico – non dovrete fare altro che scegliere la vostra combinazione fortunata (composta precisamente da 5 numeri e altri 2 euronumeri), pagando i consueti 2 euro che vi verranno chiesti a titolo di scommessa; mentre, nel caso siate indecisi, potreste anche optare per il cosiddetto “quick pick”, che vi assegnerà una combinazione del tutto casuale pagando la stessa identica cifra, oppure anche più di una combinazione, moltiplicando la puntata fino a un massimo di 20 euro per 10 diverse serie di numeri.