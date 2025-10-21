Estrazione Eurojackpot numeri vincenti di martedì 21 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

È stata ancora una volta la Germania ad azzerare il jackpot in palio nell’Eurojackpot distanziandosi – ci torneremo tra un attimo – nettamente dagli altri paesi inclusi in questo amatissimo concorso nella classifica dei più fortunati che vede attualmente l’Italia appena sotto alla metà, pressoché impossibilitata a recuperare l’enorme distanza accumulata dai giocatori tedeschi nel corso della lunga storia di questo appuntamento.

Il bottino – che ovviamente è stato vinto venerdì scorso, in occasione dell’ultimo sorteggio dell’Eurojackpot al quale la Dea Bendata vi ha permesso di partecipare – valeva la bellezza oltre 69 milioni di euro; mentre in vista dell’appuntamento di questa sera (come da regolamento) è tornato al minimo, pari alla cifra – che non è affatto da disdegnare – di 10 milioni di euro!

Da non trascurare, peraltro, neppure i restanti premi assegnati venerdì dall’Eurojackpot perché – oltre all’ormai ricchissimo giocatore tedesco – altri due hanno superato la soglia milionaria, portandosi a casa poco meno di 1,2 milioni di euro a testa; mentre siamo certi che una piccola festa l’abbiano fatta anche quegli altri 11 fortunati che di euro se ne sono aggiudicati 122 mila e 747!

LA MAPPA DELLA FORTUNA DELL’EUROJACKPOT: LA GERMANIA SVETTA NELLA CLASSIFICA DEI PREMI

Dato che abbiamo aperto parlandovi della classifica dei paesi più fortunati dell’Eurojackpot, mentre restiamo in attesa dei numeri di oggi – e certi che, comunque, tutti voi sappiate benissimo le regole per partecipare a questo concorso – vogliamo dirvi (e l’avrete capito!) che la mappa della fortuna vede al primissimo posto la Germania con esattamente 74 jackpot vinti dal 2012 a venerdì scorso.

Un risultato – quello tedesco – ben oltre la media europea perché se guardiamo al secondo posto scopriamo che la Finlandia fino ad oggi di jackpot dell’Eurojackpot ne ha vinti (per così dire) “appena” 23, meno di un terzo rispetto a quelli della Germania; e mentre il terzo posto spetta di diritto alla Danimarca con i suoi 12 bottini milionari, noi italiani ne possiamo vantare solo 4.