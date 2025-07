Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 22 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Stiamo per entrare anche oggi, martedì 22 luglio 2025, nel vivo di un nuovissimo appuntamento con l’Eurojackpot, quest’anno già portatore – fino a questo momento – di ben 58 differenti combinazioni milionarie che, questa sera, diventeranno 59, sempre con migliaia e migliaia di vincitori ad accompagnarle: certi che probabilmente non servirà neppure dirlo, tenete sempre a mente che l’estrazione inizierà alle 20:00 in punto e pochissimi minuti dopo ci penseremo noi a riportarvi i numeri vincenti di oggi, ovviamente qui!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 22 luglio 2025

Anche se le ore 20:00 segnano l’inizio dell’estrazione dell’Eurojackpot, se a questo punto non aveste ancora piazzato la vostra scommessa, allora è il caso che vi sbrighiate perché da una mezz’ora prima l’ora del sorteggio – ovvero, ovviamente, dalle 19:30 – non vi sarà più permesso partecipare al concorso di oggi: in quel caso, all’incirca dalle 21:30 di oggi potrete comunque compilare una nuova schedina che sarà valida per la prossima estrazione dell’Eurojackpot, previsa – come sempre – per venerdì!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 18 Luglio 2025

QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO QUESTA SERA NELL’EUROJACKPOT: TUTTE LE VINCITE PIÙ IMPORTANTI DEL 2025

Chiuso il capitolo dedicato alle scadenze che dovrete rispettare e tenere a mente per giocare all’Eurojackpot, possiamo dedicarci alle cose decisamente più interessanti e importanti: questa sera, infatti, se riusciste a centrare l’intera combinazione da 5+2 numeri vincenti mettendo, così, a segno il jackpot, vi aggiudicherete l’impressionante cifra di ben 97 milioni di euro; di fatto il premio più alto che sia visto dallo scorso 9 maggio a questa parte!

Le chance – sicuramente lo saprete – purtroppo sono poche, ma va anche ricordato che questo 2025 si sta dimostrando particolarmente fortunato dal punto di vista delle vincite dell’Eurojackpot: il primo bottino milionario risale, infatti, già all’11 febbraio, seguito poi da un alto a marzo da addirittura 115,8 milioni di euro; ma poi anche da altri tre a maggio (tra i quali, peraltro, il primo dell’anno dal valore di 120 milioni) e poi, ancora, l’ultimissimo lo scorso 17 giugno.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 18 Luglio 2025