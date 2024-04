Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 23 aprile 2024: i numeri vincenti

Di giochi a premi ce ne sono tanti, alcuni con montepremi più o meno bassi, altri con regole più o meno semplici, e ancora alcuni molto amati e altri meno dai giocatori… Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Quello che però possiamo dire con certezza è che di giochi a premi come l’Eurojackpot, non ce ne sono. Sono tante le sue particolarità, in primis la possibilità di giocare in tutta Europa, come ci dice lo stesso nome. Un concorso dunque inedito che mette insieme i giocatori di Italia, Croazia, Spagna, Olanda, Lettonia e ancora molti molti altri Paesi. Popoli e culture diversi, accomunati solamente dalla sorte. Sì, perché come in ogni gioco a premi, la fortuna è fondamentale per cercare e sperare di vincere premi importanti. Quello che possiamo dire con certezza è che il montepremi ‘monstre’ è unico nel suo genere: arriva infatti fino a 120 milioni di euro!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 19 aprile 2024

EUROJACKPOT, COME FUNZIONA IL MECCANISMO DEL MONTEPREMI

Come abbiamo detto, l’Eurojackpot è un concorso unico, che non ha eguali. Sono infatti varie le caratteristiche che lo rendono unico, in primis come abbiamo visto la capacità di riunire tanti dei Paesi europei. Al concorso si può giocare scegliendo cinque numeri che saranno compresi tra l’1 e il 50 e poi ancora due numeri compresi tra l’1 e il 12, chiamati Euronumeri. Il montepremi invece è variabile e se parte da 10 milioni – cifra di per sé altissima – potrà arrivare addirittura a 120! Se qualcuno in un’estrazione indovinerà tutti i numeri giocati – dunque 5+2 – potrà portare a casa il massimo. Se ciò non accadrà il montepremi continuerà a salire volta per volta – martedì e venerdì dopo martedì e venerdì – fino a toccare il tetto dei 120 milioni. Quando invece tutti i numeri saranno indovinati questo scenderà a 10 milioni. Oggi, in questo martedì 23 aprile, l’Eurojackpot è proprio massimo, di 120 milioni.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 16 aprile 2024

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT DI OGGI, MARTEDÌ 23 APRILE 2024

