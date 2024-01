Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 23 gennaio 2024: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI SALE

Una nuova estrazione dell’Eurojackpot è prevista come di consueto oggi, martedì 23 gennaio 2024, per il concorso numero 7. Si riparte da un montepremi di 17 milioni di euro, in virtù del fatto che soltanto martedì scorso il massimo riconoscimento è stato assegnato in Norvegia. Un fortunato giocatore è riuscito a indovinare sia i cinque numeri compresi tra 1 e 50 sia i due Euronumeri compresi tra 1 e 12, come previsto dal regolamento dell’avvincente gioco. Non è dato sapere se attraverso la combinazione casuale oppure se per sua scelta. Ciò che conta è che il jackpot si è nuovamente azzerato e adesso sta tornando a salire.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 19 gennaio 2024

C’è da precisare però che il concorso in questione non mette in palio esclusivamente il massimo premio. Ne è la dimostrazione ciò che è accaduto nell’estrazione di venerdì scorso, quando i numeri estratti dall’urna sono stati 33 – 10 – 12 – 18 – 47 con Euronumeri 7 e 10. Non c’è stato un vincitore milionario, ma sono stati assegnati tre “5+1” dal valore di 622.259,70 euro ciascuno. Due in Germania e uno in Danimarca. Inoltre, ci sono stati anche tre “5+0” dal valore di 350.925,50 ciascuno. Due anche in questo caso in Germania e uno in Norvegia. In totale le categorie di vincita sono ben 12. È per questo che tra coloro che hanno partecipato, sono stati assegnati 734.527 premi, per un totale di 11.885.170 euro vinti. Chissà se anche l’estrazione di oggi dell’Eurojackpot sarà così ricca. Non resta che attendere per scoprirlo!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 gennaio 2024

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDI’ 23 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA