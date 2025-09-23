Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 23 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Per la 77esima volta nel corso di quest’anno, carissimi lettori, proprio nella serata di oggi – martedì 23 settembre 2025 – potrete partecipare un’altra volta (o anche per la prima, nel caso in cui siate dei novizi!) all’estrazione dell’Eurojackpot che da poco ha raggiunto il valore massimo del suo premio milionario permettendovi di misurarvi con quello che possiamo tranquillamente definire uno dei due bottini più interessanti dell’anno!

Infatti, proprio questa sera l’Eurojackpot vanta un incredibile jackpot dal valore di ben 120 milioni di euro tondi tondi, oltre i quali – nel suo continuo oscillare del tutto identico al nostrano Superenalotto – non andrà neppure nel caso in cui questa sera nessuno riesca a portarselo a casa: nel 2025 questo impressionante valore è stato raggiunto (e ovviamente anche vinto) solamente un’altra volta tra il 6 e il 9 maggio scorsi; mentre complessivamente – pur di valori talvolta nettamente inferiori – sono stati dieci i jackpot vinti negli ultimi 76 concorsi, quasi uno ogni sette estrazioni!

PREMI E REGOLE DELL’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PRIMA DI COMPILARE UNA SCHEDINA

Ovviamente per vincere il jackpot in palio nell’Eurojackpot la cosa più importante che dovrete fare sarà quella – innanzitutto – di piazzare la vostra scommessa e – secondariamente, ma soprattutto – di indovinare tutti e sette i numeri che la Dea Bendata sorteggerà in serata: numeri che (come sempre!) dovranno essere divisi in due differenti combinazioni tra una cinquina iniziale e una coppia “aggiuntiva”, delle quali la prima potrà includere qualsiasi numero tra l’1 e il 50 e la seconda fino a un massimo di 12.

D’altra parte, resta il fatto che anche nell’Eurojackpot – esattamente come in tutti gli altri concorsi simili – si potranno vincere tantissimi altri premi nel caso in cui uno, due o anche quattro dei vostri numeri non corrispondano a quelli sorteggiati: premi – va detto – che possono essere decisamente interessanti perché, per esempio, venerdì scorso quattro giocatori che hanno indovinato sei numeri su sette hanno vinto ben 5,8 milioni di euro l’uno!