Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 24 giugno 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Torna oggi, martedì 24 giugno 2025, a farci compagnia con la sua estrazione, i suoi numeri vincenti e il suo milionario jackpot l’amatissimo e sempre partecipatissimo Eurojackpot, pronto per un altro viaggio serale che ci porterà per una manciata scarsa di minuti fino ad Helsinki per seguire la diretta del 51esimo concorso dell’anno che inizierà esattamente alle ore 20:00 di questa sera: viaggio che ovviamente noi seguiremo assieme a voi carissimi lettori, sperando che riuscite nella vostra “caccia al tesoro”!

Attenzione rivolta, insomma, al jackpot dell’Eurojackpot che sul modello del nostrano Superenalotto – di fatto con l’unica differenza che a quest’ultimo possiamo giocare solamente noi italiani, mentre l’Eurojackpot è aperto a ben 18 differenti paesi – varia di concorso in concorso in base alle vincite: visto che lo scorso venerdì è rimasto intatto nonostante gli oltre 660mila vincitori, oggi varrà ben 15 milioni di euro; sempre fermo restando che l’ultima vincita risale appena allo scorso martedì!

PREMI E REGOLE DELL’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER GIOCARE

Nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot, comunque, vale la pena ricordare che sono usciti alcuni premi decisamente interessanti e che non siamo singolarmente abituati a vedere nei vari concorsi italiani: l’esempio più lampante sono sicuramente quei tre identici bottini dal valore di poco più di 555mila euro l’uno, oppure anche quegli altri (addirittura) otto che valevano ognuno 117mila e 412 euro; con un totale complessivo di oltre 10,6 milioni assegnati tra tutti i vincitori.

Se vi servisse un qualche ripasso delle regole semplicissime che dovrete rispettare per giocare all’Eurojackpot, partiamo sicuramente dal ricordare che sarà necessario arrivare entro le ore 19:30 per poter piazzare una scommessa e validare la corrispondente schedina: in totale vi serviranno 7 numeri (come sempre divisi in due combinazioni distinte ma unite tra loro) e solamente 2 euro per pagare il vostro necessario “pegno”; mentre per vincere il più basso tra i premi vi basterà che appena 3 di quei 7 numeri corrispondano a quelli che verranno estratti in serata!

