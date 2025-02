Come certamente saprete se siete finiti (natualmente non a caso!) su questo articolo, è terminata l’attesa odierna per scoprire i numeri vincenti dell’Eurojackpo associati ad un bottino milionario – ovviamente il jackpot richiamato nel nome stesso del gioco – dal valore di 23 milioni di euro: un bottino certamente esiguo se comparato a quel massimo di 120 milioni, ma che al contempo nasconde il fatto che due settimane fa sono stati ben due i giocatori diventati milionari grazie a questo partecipatissimo ed apprezzatissimo gioco!

Sperando che questa sera sarete proprio voi – carissimi lettori – i titolari di quell’importantissimo bottino, noi dal conto nostro ci avviamo già verso la conclusione di questo articolo augurandovi un sentitissimo buona fortuna e lasciandovi – infine – nelle mani della Dea Bendata per la caccia serale ai premi dell’Eurojackpot che passano dai numeri vincenti di oggi: eccoveli!

EuroJackpot n.17 del 25/02/2025

Combinazione vincente

31 – 28 – 42 – 38 – 48

Euronumeri

10 – 3

Si riapre – unitamente a quella lottifera – la settimana dell’Eurojackpot che nella serata odierna ci potrebbe rendere titolari di un ricchissimo bottino potenzialmente milionario, ovviamente previo controllo dei numeri vincenti che non potremo scoprire prima delle ore 20:00 quando gli occhi di tutti i tantissimi giocatori europei saranno puntati in quel di Helsinki per l’attesissimo sorteggio che noi de ilSussidiario.net – ovviamente – seguiremo in diretta per tutti voi per riportarvi tra queste stesse righe l’intera combinazione vincente: appuntamento (dunque) a qualche minuto dopo l’ora dell’estrazione; mentre se foste dei novizi dell’Eurojackpot rimanete ancora un attimo con noi per scoprire assieme le regole che dovrete rispettare nel caso in cui questa sera decidiate di sfidare la Dea Bendata!

TUTTE LE REGOLE DELL’EUROJACKPOT: QUANTO IL VALE IL JACKPOT E COME SI FA A VINCERLO

La primissima cosa che ci teniamo a dire parlando delle regole dell’Eurojackpot è che esattamente come il nostrano Superenalotto ha come protagonista un jackpot milionario che varia in base al fatto che sia stato o meno indovinato nel corso di uno dei due appuntamenti settimanali che si tengono ogni martedì ed ogni venerdì: allo stato attuale – dato che solo un paio di settimane fa è stato vinto ben due volte consecutivamente – il suo valore ammonta alla bellezza di 23 milioni di euro; mentre in linea generale vi ricordiamo che si fermerà – una volta che l’avrà raggiunta – alla cifra di 120 milioni oltre la quale non si può spingere.

Per aggiudicarvelo – ovviamente – dovrete indovinare tutti i numeri vincenti, che nel caso dell’Eurojackpot consistono in una doppia combinazione composta da cinque e due differenti numeri: nel primo caso il limite è posto a 50 e nel secondo a 12, e se deciderete di piazzare una scommessa sarà vostro compito scegliere 5+2 numeri entro quelle cifre che ritenete potrebbero essere quelli vincenti; il tutto al costo di soli 2 euro con una probabilità minima di vincita (per la più piccola delle 12 combinazioni possibili) di una schedina su 49!