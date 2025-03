Sta per arrivare alla sua vetta assoluta il jackpot in palio nell’Eurojackpot che proprio oggi tornerà protagonista del classico appuntamento del martedì nelle sale estrattive di Helsinki con un’estrazione che ancora una volta ci terrà attaccati agli schermi nella speranza di poterci dire finalmente milionari grazie ai suoi ambitissimi premi: il sorteggio è previsto non prima delle ore 20:00 in concomitanza con il trittico lottifero – che però sarà esclusivamente italiano a differenza di questo appuntamento europeo -; mentre se oggi proprio non faceste in tempo a giocare all’Eurojackpot ricordatevi che la sorte non si ferma e potrete sempre cercare di piegarla a vostro favore anche il prossimo venerdì 28 marzo con l’ultimissimo concorso della settimana e del mese!

Immaginando che – invece – abbiate modo di recarvi in ricevitoria per giocare all’Eurojackpot, tenete a mente che dovrete portare con voi (ovviamente a mente!) i vostri sette numeri preferiti con i primi cinque che possono arrivare al massimo fino al 50 e gli altri due che si dovranno fermare al 12; il tutto ferma restando anche la possibilità di piazzare una giocata ad abbonamento con la quale renderete la vostra combinazione protagonista di quanti concorsi consecutivi vorrete, ovviamente a patto che paghiate fin da subito tutte le giocate – sempre a 2 euro l’una – per non dovervene più preoccupare.

QUANTO VALE IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT E I PREMI VINTI NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

L’abbiamo accennato e molti si chiederanno – a questo punto – quanto valga effettivamente il jackpot dell’Eurojackpot, e partendo dal dirvi che il massimo è fissato a 120 milioni nei quali potremmo incappare già nei primi giorni di aprile, vi riveliamo che oggi il suo valore è di addirittura 112 milioni di euro; mentre lo scorso venerdì in occasione dell’ultimo sorteggio si sono visti uscire addirittura sei premi di seconda categoria – abbinati ad entrambe le combinazioni possibili da 5+1 – dal valore di ben 512mila e 436 euro l’uno!