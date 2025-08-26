Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 26 agosto 2025: scopriamo quanto vale il jackpot, le regole per giocare e i premi del concorso

Ci sono 41 milioni di ragioni per giocare a Eurojackpot e sono esattamente quelle che compongono il montepremi dell’estrazione di oggi, visto che in quella della settimana scorsa non ci sono state vincite per quanto riguarda la categoria di vincita più ambita, il 5+2.

Ma ciò non vuol dire che non ci siano state delle vincite importanti negli ultimi concorsi, basti pensare all’estrazione di martedì scorso, che ha premiato la Puglia con una vincita eccezionale, visto che un fortunato giocatore di Modugno, in provincia di Bari, ha centrato un 5+0 da oltre 111mila euro, peraltro con una schedina Quick Pick, che è una giocata particolare, completamente casuale, visto che al ricevitore va comunicato solo sull’importo che si vuole giocare, tenendo presente che più è alto il taglio, maggiore sono le combinazioni che genera il sistema.

Comunque, è proprio il terminale a scegliere i numeri della giocata, convalidandola e producendo poi la ricevuta di gioco.

LE ULTIME VINCITE E QUOTE DI EUROJACKPOT

Torniamo alle quote di Eurojackpot, soffermandoci su quelle di venerdì, che è l’ultimo dei due concorsi settimanali. Il bottino è stato distribuito tra diverse categorie di vincita: il premio più consistente è andato ai venti giocatori che hanno totalizzato il 5+0, ognuno dei quali può incassare 55mila euro, poi ci sono i 50 vincitori per il 4+2, che possono portare a casa 3mila euro circa ciascuno, invece per i 994 del 4+1 il premio è di 228 euro circa.

Non è detto che questi premi siano stati già incassati, visto che c’è tempo per farlo, nello specifico 90 giorni di tempo da quello successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale, altrimenti bisognerà necessariamente consegnare la schedina solo agli uffici Sisal di Roma e Milano. Attenzione però all’eccezione prevista dal regolamento: in caso di vincite di almeno 10 milioni euro, la scadenza è di tre anni dal termine dell’anno solare in cui è avvenuta l’estrazione in cui è stata centrata la vincita.