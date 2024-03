Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 26 marzo: i numeri e la combinazione vincente

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL CONCORSO EUROPEO

Torna anche oggi l’Eurojackpot, il concorso europeo che offre due possibilità settimanali di giocare, il martedì e il venerdì. Per partecipare al concorso basta giocare una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. I premi partono da due numeri indovinati ma ovviamente salgono mano a mano che ne vengono centrati di più. Chi indovinerà tutti i 5+2 numeri porterà a casa il massimo, l’intero jackpot, che è variabile: parte infatti da 10 milioni fino ad arrivare a 120. Questo perché appunto il gioco offre un montepremi variabile: quando vengono centrati tutti e 7 i numeri, questo scende e torna a 10 milioni. Quando invece la maxi vittoria non avviene, il montepremi cresce piano piano fino a raggiungere i 120 milioni estrazione dopo estrazione. Oggi il montepremi in palio è di ben 37 milioni.

EUROJACKPOT: L’ULTIMA ESTRAZIONE. LE VINCITE

Cos’è successo nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot? I numeri estratti, venerdì scorso, sono stati 5, 17, 36, 37 e 50 con Euronumeri 3 e 7. Nessuno, in questa estrazione, è riuscito a portare a casa il massimo in palio con il 5+2. Sono invece 3 i giocatori che hanno centrato la vittoria da 5+1 ottenendo 986.995,20 € ciascuno. In 5 hanno indovinato 5 numeri, per una vittoria da 203.665,70 € ciascuno. 43 i punti 4+2 per 3.906,30 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 773.019 premi, per un totale di 12.672.099 € vinti. Ormai da qualche estrazione, come abbiamo visto, non viene centrata la maxi vittoria da 5+2 e questo ha permesso al montepremi di salire fino ad arrivare ai 37 milioni odierni.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Combinazione vincente

–

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato

