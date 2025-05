Torniamo tra queste righe perché per tutti voi, carissimi giocatori e lettori, è arrivato il momento di scoprire assieme a noi de ilSussidiario.net tutti i numeri vincenti dell’Eurojackpot estratti pochissimi minuti fa, nel sempre seguitissimo sorteggio che si tiene due volte a settimana – il martedì, come oggi, e il venerdì – e che mette in palio un incredibile jackpot dal valore (oggi) di ben 10 milioni di euro: per portarvelo a casa vi servirà aver messo a segno un 5+2, con tutti gli altri premi che spetteranno a chiunque indovinerà anche solo 3 numeri!

Noi non vogliamo sottrarvi troppo tempo – anche perché ci aspettano all’orizzonte ancora tutti i vari concorsi associati al Lotto e il tardivo Million Day delle 20:30 – e ci limitiamo ad augurarvi un sentitissimo buona fortuna, prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.43 del 27/05/2025

Combinazione vincente

6 – 9 – 17 – 25 – 41

Euronumeri

4 – 10

Sembra essere decisamente inarrestabile quest’anno l’Eurojackpot, protagonista lo scorso venerdì di un altro eccezionale concorso in cui è stato assegnato il ricercatissimo jackpot milionario, ed oggi nuovamente al centro della consueta estrazione, al termine della quale – forse – potrebbe essere qualcuno tra voi ad aggiudicarsi quell’ambitissimo premio milionario: ovviamente, l’orario che dovete tenere sempre a mente è quello delle 20 in punto (oppure le 19:30 nel caso in cui ancora non abbiate piazzato la vostra scommessa); mentre, d’altra parte, ricordate che oggi il jackpot dell’Eurojackpot ammonterà – per così dire – “solamente” a 10 milioni di euro, dato che venerdì è stato incoronato un nuovissimo vincitore che ne ha azzerato il valore!

TUTTI I JACKPOT VINTI GRAZIE ALL’EUROJACKPOT NEL 2025: VENERDÌ UNA VINCITA DA 37,4 MILIONI

Se vi foste persi il concorso dell’Eurojackpot dello scorso venerdì, permetteteci di ricordarvi che in quell’occasione il jackpot era arrivato fino all’incredibile valore di più di 37,4 milioni di euro (esattamente 37 milioni, 344 mila e 472), vinti da un fortunatissimo giocatore sloveno che è riuscito – ovviamente – a indovinare tutti i 5+2 numeri vincenti estratti alle ore 20: guardando all’intero anno che stiamo attraversando, è interessante notare che quello di venerdì è stato addirittura il sesto premio milionario che ha cambiato la vita a un giocatore tra i tantissimi che partecipano ogni settimana a questo doppio appuntamento!

La cadenza dei jackpot vinti, insomma, è ormai superiore a uno ogni mese, e anche se tra questi non ce n’è stato nessuno vinto in Italia, è interessante notare che il più alto – dal valore di 120 milioni, unico per ora nel 2025 – risale solamente allo scorso venerdì 9 maggio: prima di quello, a marzo, ne era stato vinto uno dall’incredibile somma di 115,8 milioni, con gli altri tre vinti tra il 10 gennaio, l’11 e il 14 febbraio, con valori che oscillavano tra i 10 milioni, gli 80 milioni tondi e gli 87 milioni; tutto ovviamente senza mai dimenticare i tantissimi altri ricchi bottini delle categorie di vincita inferiori!