Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 28 maggio 2024: verso i numeri vincenti

È schizzato a 96 milioni di euro il montepremi in palio con l’estrazione di Eurojackpot di oggi, martedì 28 maggio 2024, dei numeri vincenti: visto che nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata nell’ultimo appuntamento con la fortuna, riparte l’assalto al premio più ricco. Quando c’è qualcuno che riesce nell’ambita impresa, il tesoretto riparte da 10 milioni di euro, crescendo concorso dopo concorso se il 5+2 non viene centrato, come accaduto appunto in queste ultime settimane.

Ma questo non vuol dire che siano mancate vincite importanti, basti pensare al premio di 861.717,80 euro ottenuto da coloro che non sono riusciti a metter le mani sull’Eurojackpot per un solo Euronumero: le vincite sono state cinque venerdì scorso. Non hanno di che lamentarsi anche coloro che non hanno centrato nessuno dei due Euronumeri, ma hanno indovinato gli altri cinque numeri della combinazione fortunata, visto che i 15 fortunati hanno ottenuto ciascuno un premio di 97.830,40 euro, e poi ci sono stati coloro che hanno vinto 6.206,50 euro grazie al 4+2 che annovera 39 vincitori.

EUROJACKPOT, NON SOLO IL SUPER MONTEPREMI: LE ALTRE VINCITE

Ma queste sono solo alcune delle quote che riguardano Eurojackpot, un gioco che prevede 12 categorie di vincita, dunque potrete ritrovarvi a essere vincitori anche indovinando 2 dei 5 numeri vincenti e un solo Euronumero, giusto per citare l’ultima quota disponibile che venerdì ha regalato 11,10 euro ai tantissimi fortunati. Chiaramente l’entità del premio cambia a seconda di quanto viene centrato della combinazione fortunata, quindi l’obiettivo principale resta quello di centrarla tutta per vincere il montepremi, salvo poi virare su una delle altre categorie se la propria giocata non ha una corrispondenza totale.

Ma questi sono discorsi che andranno affrontati con calma dopo l’estrazione di Eurojackpot, un momento a cui dovrete approcciarvi con la massima calma, attenzione e cura, perché quando ci sono dei numeri in ballo, il rischio distrazione può giocare brutti scherzi, quindi va assolutamente evitato. A breve, dunque, ci ritroveremo per far calare il sipario e scoprire la nuova combinazione fortunata.

