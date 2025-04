Pronti ad addentrarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot? Speriamo che la risposta sia affermativa perché poco fa abbiamo seguito in diretta l’estrazione che si è tenuta in quel di Helsinki e siamo tornati tra queste righe per riportarvi entrambe le combinazioni (ovvero la cinquina e la coppia, che viaggiano sempre assieme) e sperare assieme a voi cari lettori che siate riusciti a mettere le mani su quell’ambitissimo jackpot dal valore – oggi – di 98 milioni di euro!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 29 Aprile 2025

Se la sorte non fosse stata con voi, vi ricordiamo giusto al volo che venerdì prossimo si terrà un nuovissimo concorso che vi garantirà sempre le stesse chance di vincita; ma dato che siete arrivati fino a questo punto, prima vale certamente la pena controllare i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot: eccoveli!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 25 Aprile 2025

EuroJackpot n.35 del 29/04/2025

Combinazione vincente

34 – 21 – 30 – 27 – 17

Euronumeri

8 – 11

Siamo sempre più vicini al limite massimo del jackpot in palio nell’Eurojackpot e chissà che proprio nella serata di oggi – martedì 29 aprile 2025, nel primissimo concorso settimanale e al contempo l’ultimo di questo quarto mese dell’anno – qualcuno riesca ad azzerarlo un’altra volta entrando di tutto diritto tra i nuovi milionari: ovviamente la nostra speranza è sempre che sia qualcuno tra voi carissimi lettori ad aggiudicarselo, ma è sempre importante ricordare che l’Eurojackpot è l’unico tra i concorsi aperto anche ai giocatori provenienti da altri (oltre ovviamente all’Italia) 17 paesi europei; con il nostro bel paese che da sempre fatica a scalare la classifica delle vincite con soli 4 jackpot vinti nella lunga storia di questo concorso.

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 22 Aprile 2025

QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI DELL’EUROJACKPOT E TUTTI I PREMI PIÙ ALTI VINTI VENERDÌ SCORSO

Visto che l’abbiamo nominato per poi ignorarlo, torniamo un pochino indietro per precisare che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot è di addirittura 98 milioni di euro tondi tondi: se non sapeste come funziona, vi basterà rivolgervi al (probabilmente) noto Superenalotto per scoprirlo; ma se anche questo vi fosse oscuro allora vi diciamo che il premio oscilla tra i 10 e i 120 milioni di euro variando il suo valore in base al fatto che venga o meno vinto in occasione dei sorteggi, tornano a 10 nel primo caso e crescendo leggermente nel secondo.

Similmente a tutti gli altri giochi, peraltro l’Eurojackpot mette in palio numerosi altri premi che sono – a loro volta – piuttosto variabili in base a quanti altri vincitori sono riusciti ad indovinare una determinata quantità di numeri: dato che non ci sono cifre fisse, per scoprirli possiamo rivolgerci all’ultima estrazione dello scorso venerdì 25 aprile in cui (con 5 vincitori) la seconda categoria successiva al jackpot valeva ben 528mila euro; seguiti (qui con 11 vincitori) da altri 135mila euro e poi a scendere progressivamente – con step, tra gli altri, da 6mila, 427, 155 euro – fino ad un minimo di 10,20 euro nelle due categorie minori che hanno raccolto più di 813mila vincitori.