Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 29 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Sono ufficialmente saliti a nove i jackpot milionari vinti nel corso di questo ricchissimo 2025 grazie all’Eurojackpot, l’amatissimo e partecipatissimo (specialmente all’estero!) concorso che in due differenti appuntamenti settimanali permette di giocare a una sorta di versione “aggiornata” del nostrano Superenalotto con il quale condivide – appunto – la promessa di un bottino da sogno, alcune delle regole e i sorteggi che si tengono nelle giornate di martedì e venerdì; ma non in quelle di giovedì e sabato.

Se proprio oggi torniamo a parlarvi dell’estrazione dell’Eurojackpot – naturalmente – è perché in serata potremo scoprire tutti assieme una nuova combinazione da un totale di sette differenti numeri che verranno estratti nel consueto sorteggio previsto per le ore 20 e che normalmente non tarda mai neppure di un minuto: se foste talmente fortunati da riuscire a indovinarli tutti, allora vi porterete a casa il già citato jackpot milionario; mentre complessivamente ve ne basteranno tre per aggiudicarvi uno degli altri premi in palio!

L’INCREDIBILE ULTIMO CONCORSO DELL’EUROJACKPOT: VINTI DUE JACKPOT DA 58 MILIONI

Visto che proprio con questa notizia abbiamo aperto l’articolo che state leggendo e che alle ore 20:00 riporterà tutti i numeri vincenti di oggi, possiamo (e in un certo senso dobbiamo!) dirvi che nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot – ovvero quello che si è tenuto venerdì scorso, il 25 luglio 2025 – il jackpot complessivo in palio era arrivato a valere 116,6 milioni di euro: con un fatto più unico che raro, sono stati ben due i giocatori – uno finlandese e uno tedesco – a centrare la combinazione vincente, vincendo un totale di oltre 58,3 milioni a testa!

Contestualmente, nel medesimo concorso dell’Eurojackpot si sono visti assegnati anche un altro totale di 22,2 milioni di euro ripartiti tra gli oltre 1,5 milioni di vincitori: tra i premi più interessanti non possiamo che segnalarvi quei 6 bottini dal valore incredibile (seppur non milionario) di 581mila euro, oppure gli altri 15 che sono comunque riusciti a superare i 100mila aggiudicandosene 131mila l’uno; mentre visto che il jackpot è stato azzerato, oggi vale 10 milioni di euro tondi!