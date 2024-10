Torna nella giornata di oggi – seguendo il primo appuntamento settimanale con il Superenalotto – l’amatissimo Eurojackpot che darà a tutti voi giocatori (e a parecchi ‘colleghi’ che vivono in diversi paesi europei) la possibilità di misurarvi con un jackpot milionario in costante crescita concorso dopo concorso: se non sapeste come funziona, il principio è esattamente lo stesso che muove il similare bottino superenalottifero, partendo – per quanto riguarda l’Eurojackpot – da un minimo di 10 milioni che cresceranno man mano che non vengono vinti, fino a raggiungere un limite fissato a 120 milioni che sarà del tutto figurativo dato che oltre quella cifra gli incrementi non si arresteranno, rimpolpando le casse della seconda categoria di vincite.

TUTTI I PREMI E LE REGOLE DELL’EUROJACKPOT: COME FARE A METTERE LE MANI SUL JACKPOT MILIONARIO

Dato che li abbiamo citati, non possiamo che soffermarci ora – in questo nostro viaggio che ci e vi condurrà verso i numeri vincenti di questa sera – sui premi in palio nell’Eurojackpot partendo (ovviamente) dal dirvi che oggi il jackpot vale ben 59 milioni di euro: ad accompagnarlo – però – ci sono anche altre undici ottime categorie di vincite che premieranno chiunque centrerà tra i 6 (con la formula 5+1) e i 3 (in questo caso con le categorie 3+0, 1+2 e 2+1) numeri tra quelli estratti in serata; il tutto con bottini ovviamente variabili e che in linea di massima viaggiano – rispettivamente – tra i 500mila e i 10 euro, tutto in base a quanti altri vincitori ci saranno con voi all’interno della stessa categoria.

Ora – dato che non possiamo certamente dare per scontato che tutti sappiate come si faccia a giocare all’Eurojackpot – ci teniamo a ricordarvi rapidamente le pochissime e semplicissime regole da tenere a mente per piazzare una scommessa: innanzitutto è importante che sappiate che il costo di una schedina è di solamente 2 euro con i quali potrete (e dovrete, senza eccezioni) scommettere su di un totale di 7 numeri; fermo restando la divisione in 5+2 dove il primo indica una cinquina di numeri compresi fino ad un massimo di 50 e il secondo una coppia – i famosi ‘euronumeri’ – che può arrivare al limite di 12.