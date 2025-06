Con le ore 20:00 ormai superate da qualche minuto, è proprio il caso di tornare a parlare dell’Eurojackpot, che ha già la sua combinazione fortunata di oggi pronta per fare la sua comparsa nelle nostre vite, con 7 numeri vincenti che, se indovinati, varranno la bellezza di 10 milioni di euro: questo (ovviamente!) è il valore odierno del jackpot, accompagnato in questa fortunata serata anche da tantissimi altri interessantissimi premi!

Invitandovi sempre a stare attenti in questo delicato ed importante momento, vi auguriamo il nostro sempre sentitissimo buona fortuna, con il quale ci avviamo verso i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, martedì 3 giugno 2025: eccoveli!

EuroJackpot n.45 del 03/06/2025

Combinazione vincente

8 – 26 – 30 – 6 – 19

Euronumeri

1 – 12

In questo primissimo martedì di giugno 2025, che ci porta direttamente al cospetto di un’estate che ha tutte le carte in regola per prefigurarsi come decisamente calda, l’Eurojackpot torna ancora una volta – la 45ª per quest’anno – a farci compagnia con i suoi numeri vincenti, che verranno estratti sempre puntualissimi alle ore 20:00 nella consueta sala estrattiva di Helsinki, chiudendo la parentesi settimanale con l’unico tra i tantissimi concorsi che ben conosciamo ad avere una distribuzione europea; mentre, al contempo, lo stesso Eurojackpot – dopo l’ultimo concorso di maggio – si è confermato ancora una volta al centro di un vero e proprio anno fortunato dal punto di vista dei premi!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, venerdì 30 maggio 2025

TORNA QUESTA SERA L’EUROJACKPOT: IL JACKPOT DI OGGI E TUTTE LE STATISTICHE SUI NUMERI

Partendo proprio da qui, è utile ricordare che, in occasione del concorso di venerdì 30 maggio 2025, un giocatore tedesco (in assoluto i più fortunati a guardare la mappa delle vincite) è riuscito a indovinare tutti i 5+2 numeri vincenti dell’Eurojackpot, aggiudicandosi l’ambitissimo jackpot milionario da sempre oggetto dei desideri di tutti i giocatori: il suo bottino ammontava alla bellezza di 17,6 milioni di euro ed è stato addirittura il settimo vinto nel corso di questo 2025, peraltro dopo l’ultimo che risaliva solamente allo scorso 23 maggio; mentre oggi, chi tra voi tenterà la fortuna lo farà per un jackpot dal valore di 10 milioni di euro!

Proprio soffermandoci su di voi aspiranti milionari, che aspettate di compilare la vostra schedina odierna per l’Eurojackpot (vi ricordiamo che potrete farlo entro e non oltre le 19:30), potrebbe farvi comodo ricordare che, per partecipare, dovrete scegliere solo 5 numeri classici e 2 cosiddetti “Euronumeri”: nel primo caso, le statistiche ci suggeriscono che il più sfortunato è il 25, seguito dal 33, dal 5, dal 19 e dal 40; e mentre, nel secondo caso, sono l’11 e il 2 ad aver registrato il maggior numero di assenze negli ultimi mesi, al contempo i due numeri in assoluto più fortunati sono l’11 nella cinquina classica e il 3 nella coppia di Euronumeri!