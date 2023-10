Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 3 ottobre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: NUOVO APPUNTAMENTO IN QUESTO VENERDÌ, JACKPOT IN ARRIVO?

In questo martedì, come sempre, l’appuntamento è con l‘Eurojackpot. Il concorso è europeo e ci sono due estrazioni a settimana, appunto il martedì e il venerdì. Le due estrazioni permettono di vincere un montepremi che va dai 10 milioni alla cifra incredibile di 120. C’è infatti un jackpot variabile che cambia ad ogni estrazione: infatti, se nella precedente estrazione qualcuno avrà indovinato tutti i numeri, portando a casa il massimo in palio in quel concorso, il montepremi si “azzera” tornando a 10 milioni.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 29 settembre 2023

Questa è infatti la cifra più bassa in palio, che nonostante sia quella di base resta comunque importantissima, in grado di cambiare completamente la vita. Per partecipare al concorso basta scegliere 5 numeri + 2 euronumeri su una base da 1 a 50 mentre per i 2 euronumeri da 1 a 12. Tutti possono partecipare al concorso che ovviamente offre varie categorie di vincita oltre quella da 5+2.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 22 settembre 2023

EUROJACKPOT: L’ULTIMO CONCORSO

Oggi l’Eurojackpot vede un montepremi di 27 milioni. Ricordiamo che si parte da una “base” di 10 milioni per poi arrivare ai 120. Se però qualche fortunato dovesse indovinare i 5+2 numeri, questo tornerebbe proprio a 10. Sono ormai un po’ di concorsi che non vengono centrati i 7 numeri dunque il montepremi si sta mano a mano alzando. Nell’ultima estrazione, di venerdì scorso, nessun giocatore ha indovinato i 5+2 numeri mentre in 3 hanno centrato i 5+1, portando a casa 887.684,50 € ciascuno. In 7 invece hanno indovinato i 5 numeri, vincendo 135.672,90 € ciascuno. 27 giocatori hanno centrato invece 4+2 numeri ottenendo 5.801,90 € ciascuno. In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 653.406 premi, per un totale di 11.730.817 € vinti.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 19 settembre 2023

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA