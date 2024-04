EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 30 Aprile 2024

Pronti a scoprire i numeri vincenti di Eurojackpot di oggi e l’esito delle proprie schedine: l’estrazione si è tenuta poco fa, regalandoci la nuova combinazione fortunata, da controllare in ricevitoria, su Sisal Tv o, in alternativa, sul sito internet ufficiale del gioco o in quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma potete verificare le vostre giocate anche online, in particolare con l’applicazione ufficiale. Basta sfruttare la funzione “verifica schedina”: quando l’avete attivata, dovete inquadrare il QR code della schedina per ottenere subito riscontro.

Ancor più semplice il metodo di verifica se avete giocato direttamente dall’applicazione col conto gioco, perché in questo caso basta accedere all’app e controllare i movimenti sul conto per capire se è stato aggiornato con l’importo della vincita o meno. Ora vi lasciamo proprio a queste operazioni da cui capirete se è la vostra serata fortunata o se l’appuntamento con la dea bendata è stato disertato da quest’ultima.

EUROJACKPOT: COSA CI ASPETTA NELL’ESTRAZIONE DI OGGI?

È salito a ben17 milioni di euro la vincita in palio nell’estrazione di oggi di Eurojackpot, martedì 30 aprile 2024, l’ultima del mese a regalarci i numeri vincenti e l’occasione di ottenere una vincita anche molto ricca. La speranza, in vista dell’appuntamento di stasera, è di riuscire a fare più o meno quanto accaduto nelle scorse settimane, quando in Germania e Slovenia sono state centrate due clamorose vincite, 5+2 che sono valsi per ognuno di loro un premio di 60 milioni di euro. Per questo motivo il montepremi è ripartito dalla base di 10 milioni di euro, crescendo in assenza di vincite nella prima categoria fino appunto alla soglia odierna.

Una soglia a cui poteva non arrivare in occasione dell’ultima estrazione di Eurojackpot, perché venerdì ci sono stati tre giocatori che hanno sfiorato il colpaccio, fallendo per un solo Euronumero, ma riuscendo a metter le mani su poco più di 619mila euro. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno indovinato i cinque numeri della combinazione fortunata, ma non i due Euronumeri, visto che gli 11 che ci sono riusciti hanno vinto 95mila euro circa.

LA SCHEDINA DI EUROJACKPOT E L’ESTRAZIONE DALLA FINLANDIA

Per provare a vincere i 17 milioni di euro in palio oggi con Eurojackpot, bisogna chiaramente aver almeno tentato la fortuna, quindi aver effettuato la propria giocata. La protagonista è la schedina, formata da due pannelli: ce n’è uno di colore bianco, con i 50 numeri principali, mentre l’altro è dorato e contiene i 12 Euronumeri che sono aggiuntivi. Quel che dovete fare è scegliere almeno 5 numeri dal primo pannello, aggiungendone almeno 2 dall’altro pannello, tutto ciò al costo di due euro e con la speranza di riuscire a centrare una delle 12 categorie di vincita.

Per quanto riguarda le estrazioni, il momento della verità scatta alle ore 21 a Helsinki, quando in Italia sono le ore 20. Noi ci faremo trovare pronti per raccogliere i numeri vincenti e fornirvi così la combinazione fortunata, così da procedere con controlli e verifiche per scoprire se avete vinto. A tal proposito, c’è l’archivio dei concorsi con i dettagli e tutti i bollettini ufficiali di Eurojackpot, ma c’è anche il form per controllare se avete indovinato i numeri vincenti e soprattutto quanti.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT DI OGGI, MARTEDÌ 30 APRILE 2024

Combinazione vincente

20 – 33 – 45 – 37 – 4

Euronumeri

9 – 8

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











