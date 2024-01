Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 30 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: LA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO MARTEDÌ REGALERÀ UN JACKPOT?

Anche in questo martedì l’appuntamento è quello di sempre con l’Eurojackpot, concorso che tiene occupati i giocatori europei due giorni a settimana, appunto ogni martedì e poi ogni venerdì. Si tratta di un gioco europeo, al quale possono partecipare appunto tutti i cittadini degli Stati dell’Europa. L’estrazione è alle 20.00 e permette di vincere un premio variabile che va dai 10 milioni ai 120. Il jackpot varia in base a quanto accaduto nell’estrazione precedente: infatti, quando vengono indovinati tutti i numeri, il montepremi torna a 10 milioni. Se ciò non accade continua a salire fino a toccare i 120 milioni: tornerà poi nuovamente a 10 una volta che verranno indovinati tutti i numeri giocati e così via. Oggi il montepremi è di 33 milioni: ma cosa è successo nell’ultima estrazione? Andiamo a vederlo insieme.

Oggi il montepremi è di 33 milioni: dunque questo vuol dire che nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot nessuno è riuscito a vincere il massimo premio in palio. Dunque, nessuna vittoria da 5+2 mentre ce n’è stata una da 5+1: il fortunato giocatore ha portato a casa ben 1.818.519,70 €. Sono state invece 5 le vittorie da 5 numeri per 205.112,10 € ciascuno. 35, infine, le vincite da 4+2 per 4.833,20 € per ciascun giocatore. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 698.328 premi, per un totale di 11.600.078 € vinti. Per giocare all’Eurojackpot, ricordiamo che bisognerà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi altri 2 numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 12. Una volta scelti questi numeri, andrà avanzata la giocata e andranno attese le 20.00, quando si conoscerà la combinazione vincente dell’estrazione.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

