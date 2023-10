Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 31 ottobre 2023: i numeri vincenti

NUOVO APPUNTAMENTO EUROJACKPOT IN QUESTO HALLOWEEN 2023

Giornata speciale per grandi e piccini: oggi, infatti, è Halloween, una delle feste più amate seppur non originarie della nostra cultura. E proprio oggi, 31 ottobre, è il giorno del nuovo appuntamento dell’Eurojackpot, il concorso europeo che permette di vincere premi altissimi. Dobbiamo aspettare le 20.30 per scoprire i numeri vincenti della nuova estrazione dell’Eurojackpot, concorso europeo a premi si tiene ogni settimana in due giorni diversi: il martedì e il venerdì. Nell’appuntamento bisettimanale si possono vincere cifre che arrivano fino a 120 milioni. Il gioco mette in palio un montepremi variabile che va dai 10 ai 120 milioni.

Oggi il concorso vale 34 milioni: nell’ultima estrazione infatti nessuno ha indovinato i 5+2 numeri. Ricordiamo infatti che quando qualcuno indovina i 5 numeri + i 2 euronumeri, il jackpot scende tornando a 10 milioni. Quando invece nessuno indovina i 7 numeri, il montepremi cresce estrazione dopo estrazione, fino ad un massimo di 120 milioni.

EUROJACKPOT, L’ULTIMA ESTRAZIONE

Come sappiamo bene, l’Eurojackpot mette in palio un montepremi ricchissimo che va dai 10 milioni ai 120 milioni. Ogni qualvolta verranno indovinati i 5+2 numeri, questo tornerà a 10 milioni. Salirà invece se nessuno centrerà i 7 numeri vincenti. Nell’estrazione di oggi, quella di Halloween 2023, parliamo di un’estrazione che vale ben 34 milioni di jackpot: questo vuol dire che nell’estrazione di venerdì 27 ottobre, nessuno ha vinto il massimo in palio indovinando i 5+2 numeri. Sono stati invece 2 i giocatori che hanno indovinato 5+1 numeri portando a casa 868.212,00 €. In 3 hanno indovinato i 5 numeri vincenti che vanno scelti dall’1 al 50: hanno portato a casa 326.420,80 € ciascuno. Per 26 giocatori invece il premio è stato di 6.212,60 € grazie al 4+2. In quest’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati in totale 683.034 premi, per un totale di 11.063.423 € vinti.

