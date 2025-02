Ci siamo, abbiamo superato le ore 20 e finalmente possiamo poggiare i nostri occhi sui numeri vincenti dell’Eurojackpot che sono già stati sorteggiati in quel di Helsinki e che potrebbero tradursi (a condizione che li abbiate indovinati, ma certamente lo saprete già!) in un bottino da 62 milioni di euro a quanto ammonta oggi – martedì 4 febbraio 2025 – il jackpot: insomma, teniamo le dita incrociate ed addentriamoci in questa nuova caccia potenzialmente milionaria!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 31 Gennaio 2025

Prima di entrare nel vivo, vi ricordiamo che come in ogni altro concorso dell’Agenzia Dogane e Monopoli in caso di vincita potrete sempre facilmente incassare in qualsiasi ricevitoria Sisal, ma se aveste superato i 10mila e 500 euro allora dovrete recarvi in uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo; ma ora eccovi immediatamente i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, anticipati solamente più dai nostri auguri di buona fortuna!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 28 Gennaio 2025

EuroJackpot n.11 del 04/02/2025

Combinazione vincente

41 – 21 – 10 – 18 – 42

Euronumeri

9 – 3

Non possiamo dire che la giornata di martedì – ed in questo ci riferiamo ovviamente al giorno 4 di febbraio 2025 – è veramente completa se prima non ci prepariamo ad accogliere l’ennesimo nuovissimo concorso dell’Eurojackpot (precisamente il decimo dall’inizio dell’anno!) con il suo jackpot milionario che ben accompagna il similare in palio nel Superenalotto, ironicamente protagonista a sua volta di un’estrazione nel corso della serata di oggi: la speranza – come sempre – è che finalmente vedremo il montepremi dell’Eurojackpot azzerarsi, potendovi al contempo parlare di un nuovo milionario in Italia che si potrebbe nascondere proprio tra voi carissimi ed affezionati lettori!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 24 Gennaio 2025

Dato che lì attorno continuano a ronzare, inaugurando questa nuova caccia al ricchissimo premio dell’Eurojackpot ci teniamo a dirvi fin da subito che oggi il jackpot ammonta alla bellezza di 62 milioni euro ed ha superato la prima metà del suo viaggio che (salvo vincitori!) potrebbe portarlo fino a quota 120 milioni: l’ultima volta che abbiamo avuto modo di assistere ad una vincita milionaria – è vero – era solamente lo scorso 10 gennaio; ma non si sa mai che sia stato inaugurato un anno ricchissimo nel quale verranno vinti decine e decine di jackpot (l’anno scorso se ve lo chiedeste furono in totale 13, con il record attualmente detenuto dal 2021 con 17).

COS’È SUCCESSO VENERDÌ DOPO L’ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT: TUTTI I PREMI VINTI

Continuando – e concludendo questa prima parte del nostro viaggio odierno che terminerà con i numeri vincenti serali – con il discorso dei premi, è interessante notare che venerdì 31 gennaio 2025 in occasione del precedente concorso si sono visti la bellezza di 4 premi che sono valsi più di 930mila euro ad altrettanti giocatori, ben accompagnati da altri 4 fortunatissimi che ne hanno vinti pochi più di 314mila; ma dei 15,6 milioni vinti complessivamente certamente anche quei 38 premi da 5mila euro l’uno avranno reso non pochi felici quelli che se li sono potuti portare a casa, fermo restando che l’ultimo gradino del lungo podio vede premi dal comunque buono valore di 11 euro superiore al costo della scommessa.