Possiamo dichiarare aperto il 19esimo concorso annuale con l’Eurojackpot che proprio nella serata di oggi – martedì 4 marzo 2025 – tornerà con un nuovo ricchissimo appuntamento che vede ancora una volta il jackpot il crescita dopo la fortunatissima settimana di febbraio nel corso della quale è stato azzerato ben due volte consecutivamente: l’estrazione – e se siete soliti misurarvi con la fortuna in questo amatissimo concorso – è fissata per le ore 20:00 in punto e si terrà in diretta da Helsinki; mentre visto che l’abbiamo già citato vale la pena partire dal sottolineare che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot è arrivato a valere l’incredibile somma di 41 milioni di euro, ad un terzo della strada che lo separa dal valore massimo fissato a 120 milioni!

REGOLE E STATISTICHE DELL’EUROJACKPOT: COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Per aggiudicarvi il jackpot dell’Eurojackpot – naturalmente – dovrete aver indovinato l’intera combinazione che tra qualche ora potremo scoprire tutti assieme e che vi verrà puntualmente riportata tra queste stesse righe e per farlo – ancor più naturalmente – dovrete innanzitutto convalidare la vostra scommessa giornaliera che parte dalla scelta completamente libera di sette numeri totali: questi come sempre dovranno essere divisi in una cinquina tra l’uno e il cinquanta e in una coppia tra l’uno e il dodici; al costo di solamente 2 euro e senza grossi limiti dal punto di vista delle scommesse che un singolo giocatore può piazzare.

Se aveste bisogno di qualche consiglio sui numeri (magari perché non avete grosse idee su quali scegliere, o magari perché volete cercare di massimizzare le vostre chance di vincita scegliendo quelli ‘giusti’) potreste affidarvi alle statistiche che ci permettono di scoprire quali numeri vengono estratti meno frequentemente: nel caso della cinquina classica, il 5 è il numero meno fortunato in assoluto dato che non si vede da ormai 51 differenti estrazioni, seguito dal 6, dal 24, dall’8 e dal 39 tutti assenti da una 20ina di concorsi; mentre nella coppia di Euronumeri sono il 6 e il 7 ad essere un pochino più ‘timidi’ con – rispettivamente – 13 e 12 assenze consecutive.