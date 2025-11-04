Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 4 novembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Anche oggi, carissimi lettori, siamo arrivati alla fine della parte più lunga e complessa della giornata con l’Eurojackpot (e tutti gli altri suoi colleghi) che potrebbe essere pronto ad alleviare leggermente la stanchezza delle ultime ore con i suoi tantissimi premi, tra i quali certamente non passa inosservato il jackpot dall’incredibile valore di 42 milioni di euro!

Insomma, questa è l’ora per tenere le dita incrociate, recuperare tutti quegli oggettini che vi portano fortuna e – accompagnati sempre dai nostri migliori e più sentiti auguri – addentrarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.89 del 04/11/2025

Combinazione vincente

39 – 21 – 33 – 22 – 3

Euronumeri

1 – 9

È nuovamente oggi – naturalmente martedì, per l’esattezza il 4 novembre del 2025 – il momento giusto per pensare al concorso dell’Eurojackpot, incrociando le dita nella speranza di riuscire finalmente a mettere le mani su quel bottino milionario che in due occasioni settimana centinaia di migliaia di giocatori provano a vincere grazie alle loro scommesse: giocatori tra i quali – ne siamo certi, altrimenti non sareste qui – ci siete anche voi, carissimi lettori!

Per ora – ma, ovviamente, a seconda di quando leggerete queste righe – è ancora il momento di racimolare tutte le speranze che avete perché i numeri vincenti dell’Eurojackpot non verranno estratti prima delle otto di questa sera; ma è probabile che siate ancora in tempo per riuscire a compilare qualche schedina in modo da garantirvi altre chance di vincita, ovviamente con le solite modalità che ben conoscerete.

Il modo sicuramente più semplice – nonché quello “originale”, se così vogliamo pensarla – è quello di recarvi nella vostra ricevitoria preferita per farvi aiutare dall’addetto del banco elencandogli i vostri numerini affinché compili per voi la schedina; mentre altrettanto comoda è la possibilità di giocare all’Eurojackpot online su uno delle decine e decine di siti abilitati, in modo “manuale”.

COSA C’È DA SAPERE PER GIOCARE ALL’EUROJACKPOT: MODALITÀ, PREMI E RISCOSSIONE

Che sia di persona od online, comunque, non cambierà un granché perché per l’Eurojackpot sempre sette numeri fortunati vi serviranno, sempre 2 euro pagherete e sempre le stesse possibilità di vincita (e ovviamente i premi!) avrete; così come non sarà neppure differente neppure di un euro quell’incredibile jackpot che oggi vale addirittura 42 milioni di euro!

Differente, invece, sarà la modalità per riscuotere gli eventuali premi dell’Eurojackpot: nel primo caso, infatti, dovrete farlo di persona nella stessa ricevitoria che solitamente frequentate, oppure – sopra i 10mila 500 euro vinti – in una filiale Intesa Sanpaolo; mentre nel secondo l’accredito sarà automatico e pressoché immediato!