Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 5 agosto 2025: quanto vale il jackpot, tutte le regole e i premi in palio

Potrebbe essere proprio nella serata di oggi – naturalmente, come tutti saprete, martedì 5 agosto 2025 – che l’Eurojackpot tornerà a donare il suo ricercatissimo jackpot milionario a qualche fortunato giocatore italiano, aiutando il nostro (per così dire) “sfortunato” paese a scalare un pochino la classifica europea che contiene tutti e 18 i paesi coinvolti in questo imperdibile concorso che attualmente ci vede relegati dopo la seconda metà dell’elenco.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 1 Agosto 2025

Partendo proprio da qui, agli amanti dei numeri e delle statistiche – ma anche semplicemente ai curiosi -, vogliamo ricordare che in poco più di 13 anni (il primo concorso si tenne il 6 aprile del 2012) di storia dell’Eurojackpot nel nostro paese, siamo riusciti ad aggiudicarci “solamente” 4 jackpot milionari, facendo meglio solamente di Islanda, Estonia, Lettonia, Grecia – con tutte e quattro che non ne hanno mai vinti -, Croazia, Slovacchia – che ne hanno vinti uno ciascuna -, Olanda e Lituania – entrambe a quota 2.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 1 Agosto 2025

PREMI E JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: ECCO QUANTO POTRESTE VINCERE CON LE VOSTRE SCOMMESSE FORTUNATE

Proprio quel tanto decantato jackpot dell’Eurojackpot, questa sera potrebbe portare nelle tasche di un nostro connazionale (che noi ci auguriamo sempre sia seduto davanti allo schermo a leggere queste righe) la bellezza di 26 milioni di euro con un valore che è rapidamente cresciuto dopo la vincita che si è registrata solamente pochissimi sorteggi fa e che siamo certi potrebbe regalare ancora delle importantissime emozioni nei prossimi sorteggi!

Per provare a essere voi quel fortunato milionario è inutile che vi ricordiamo che dovrete – ovviamente – piazzare la vostra scommessa entro una mezzora esatta di anticipo rispetto all’estrazione dell’Eurojackpot che si terrà a partire dalle ore 20: il costo sarà di appena 2 miseri euro per i quali dovrete privarsi solamente di (neppure) un paio di caffè nei prossimi giorni; mentre sempre utile è ricordare che tra i tanti premi in palio potreste riuscire a vincerne uno di circa mezzo milione di valore – con sei numeri su sette indovinati -, oppure anche quello minimo che ammonta sempre a 8/9 euro!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 29 Luglio 2025