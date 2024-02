Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 6 febbraio 2024: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: TORNANO LE PRIMA CINQUINE DELLA SETTIMANA?

Nuova estrazione dell’Eurojackpot anche in questo martedì 6 febbraio, con l’11esimo concorso dell’anno. Il jackpot è tornato a 51 milioni perché da un po’ di settimane non avviene la maxi vittoria da 5+2 numeri. Il concorso europeo vede due estrazioni settimanali, entrambe ad Helsinki, in Finlandia, dove avviene in diretta il sorteggio, che è possibile seguire live per controllare subito i numeri vincenti e scoprire se coincidano con quelli giocati.

Il gioco europeo ha un montepremi variabile che sale e scende a seconda dei numeri indovinati: quando verranno indovinati infatti tutti i 5+2 numeri, questo tornerà a 10 milioni, scendendo. Invece tornerà a salire quando non verranno indovinati tutti i numeri, fino a raggiungere i 120 milioni. Il fatto che oggi sia di 51 milioni, infatti, vuol dire che ormai da qualche tempo non avviene la super vincita. Per giocare all’Eurojackpot bisogna scegliere 5 numeri tra l’1 e il 50 e 2 euronumeri tra l’1 e il 12.

EUROJACKPOT: SALE IL MONTEPREMI DEL CONCORSO EUROPEO

Oggi il montepremi dell’Eurojackpot è di 51 milioni. Nell’ultima estrazione, di venerdì 2 febbraio, i numeri estratti sono stati 13, 17, 21, 30 e 39 con i due euronumeri 8 e 11. In questa estrazione nessuno ha centrato la super vittoria da 5+2 numeri mentre 5 giocatori hanno indovinato 5+1 numeri ottenendo ciascuno 408.881,80 €. 14 giocatori, invece, hanno indovinato 5 numeri per 82.353,60 € ciascuno. 38 i vincitori che hanno ottenuto 5.004,60 € con 4+2 numeri. In quest’ultima estrazione dell’Eurojackpot sono stati assegnati in totale 700.530 premi, per un totale di 13.040.079 € vinti. Riuscirà qualcuno oggi, 6 febbraio, a portare a casa i 51 milioni di euro indovinando i 7 numeri? Lo scopriremo solamente alle 20!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











