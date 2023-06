Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 6 giugno: concorso 45/2023

ESTRAZIONE DI OGGI, 6 GIUGNO, DELL’EUROJACKPOT

Nella giornata di oggi, martedì 6 giugno, è arrivato il momento di concentrare la nostra attenzione sulla nuova estrazione dell’Eurojackpot, il concorso a premi nel quale il jackpot in palio aumenta ogni giorno, da un minimo di 10 milioni fino all’incredibile cifra di 120 milioni! L’estrazione, come da tradizione, si terrà contemporaneamente in ben 19 paesi europei ed oggi si tratta del concorso numero 45 per quest’anno.

L’ultima volta che qualcuno è riuscito a mettere le mani sul montepremi dell’Eurojackpot era il 2 maggio, quando venne assegnata la cifra di 13 milioni ad un giocatore della Polonia. Il fatto che da tempo, però, nessuno riesce a mettere le mani sul montepremi massimo, significa anche che nella giornata di oggi in palio ci sono ben 73 milioni! Una cifra decisamente allettante e che non richiede, fortunatamente, nessuna abilità particolare per essere acciuffata. Infatti, per giocare all’Eurojackpot basta compilare la schedina apposita, indicando 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumero tra l’1 e il 12, puntando appena 2 euro. Vi è anche la possibilità, per gli indecisi, di scegliere l’assegnazione automatica dei 7 numeri, che verranno selezionati casualmente dal sistema.

EUROJACKPOT: PREMI ED ULTIME VITTORIE

Insomma, giocare all’Eurojackpot è semplice e i premi, dimostrano le ultime estrazioni, non mancano affatto! Parlando di premi, infatti, ricordiamo che per vincere il jackpot in palio bisogna, ovviamente, indovinare tutti e 7 i numeri, ma di contro ci sono ben 12 categorie di vincite che attendono tutti i giocatori meno fortunati e che partono dalla combinazione 2+1 numeri indovinati, fino appunto al 5+2.

Attendendo che l’estrazione odierna dell’Eurojackpot venga fatta, come sempre, da Helsinki e trasmessa in diretta in tutti e 19 i paesi che vi fanno parte, recuperiamo anche brevemente quanto è successo in occasione dell’ultima estrazione, che si tenuta venerdì 2 giugno. In quell’occasione, come anticipato, nessuno era riuscito a mettere le mani sul ricco jackpot in palio, ma comunque ben 5 giocatori avevano indovinato 5+1 numeri, portandosi a casa ben 418.181,90 euro a testa. Da segnalate anche i 13 fortunati che hanno indovinato la combinazione 5+0, vincendo 90.705,80 euro a testa.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 6 GIUGNO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE:

EURONUMERI:

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











